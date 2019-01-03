周孝安自清「感謝李小姐陪伴」

2019年01月03日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

李京恬（左）「被分手」後，憤而臉書發文揭周孝安在交往期間偷吃。（取材自臉書）

周孝安被爆回收舊愛，耶誕節前夕帶模特兒前女友Doris回家共度佳節，疑吃回頭草。不料新生代女星李京恬1日在私人臉書及粉絲團轉發該新聞，並Po出兩人出遊照、公開點名周孝安：「我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？」

李京恬寫到，「我們昨天分手，因為他告訴我他愛上拍戲前女友了。現在是什麼新聞，聖誕節？我們還在一起啊！你還有第二波要傷害我。我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？難怪你始終不願意公開我！」疑似看了新聞才知道自己被劈腿。

經紀人麻生汶心疼表示，這是藝人的私事，她也不知道怎麼回應，「但有感受到京恬真的太傷心太崩潰了，才會憤而發臉書，這不太像是我認識的一向溫和的京恬。」

周孝安昨在臉書澄清被偷拍的對象並不是他過去交往過的張小姐（Doris），而是一位女性朋友，且他並無交往或玩弄意圖。至於與李京恬之間，他說，「一切都出始於真心真意，但後續確實與李小姐正在溝通彼此之間無法修補的一些相處細節」，他對李小姐深感抱歉與自責，「感謝李小姐這段時間的陪伴」。

據悉，周孝安在跨年夜對李京恬提出分手，原因是他「愛上拍戲前女友」，不禁讓人聯想到正與他合拍三立《必勝大丈夫》、互動相當熱絡的周曉涵，周曉涵則透過經紀人表示，他們很久前就認識了，但後來失聯沒有交集，最近合作才又遇見，只有這樣。

(中國時報)