阿妹跨年嗨唱收視No.1

2019年01月03日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

跨年晚會收視率出爐！由華視轉播的「臺北最High新年城-2019跨年晚會」，雖然將電競賽事搬上跨年舞台遭酸爆，但因為有天后張惠妹（阿妹）的重量級加持，依舊在各台跨年轉播中拿下全台第1，收視最高點為101煙火施放，4歲以上收視達5.87，超過128萬人同步收看，而藝人表演最高收視落在阿妹演唱完〈三天三夜〉時，收視高達4.78，收視第2高是嘻哈天團頑童MJ116演唱〈壞鄰居〉，收視3.79。

除了阿妹是全台最受矚目的跨年晚會吸睛焦點，被部分網友嫌看膩的「姐姐」謝金燕，今年為年代MUCH「2019就愛桃園擁抱美好跨年晚會」擔任開場演出，依舊創下同時段有線台收視冠軍，姐姐演唱〈Turn口罩〉時，每分鐘最高收視達1.76，整段表演的總收視人口近60萬人收看。

安心亞深V辣全場

由民視製播的「2019愛‧Sharing 高雄夢時代跨年派對」，在高雄創下10年來參與跨年晚會人數最高的紀錄，電視近280萬人次收看。尤其女神安心亞以深V罩薄紗性感裝登場唱跳〈呼呼〉，簡直辣翻全場，平均收視高達3.68。亞洲新天王周湯豪演唱〈帥到分手〉，歌迷用熱情舉起看不到盡頭的燈海現場大合唱破億神曲，平均收視有2.54。高雄市長韓國瑜親吻夫人李佳芬的晚會高潮，收視也達2.29，韓市長果然「親」出好成績。

(中國時報)