河正宇：賣破億就來台開戶

2019年01月03日 04:10 中國時報 陳麒全 報導溫博鈞、

河正宇（右）和李善均一夏一冬的裝扮現身桃園機場。（陳麒全攝）

韓國雙影帝河正宇及李善均2日偕《90分鐘末日倒數》導演金秉祐來台宣傳電影，河正宇穿著短袖黑Ｔ，李善均以厚圍巾團團裹住自己，大叔倆並排坐在機場小小車上，畫面令人莞爾。

三人昨在下榻飯店舉行記者會，導演金秉祐害羞悶騷，李善均紳士親切、笑容滿面，河正宇不斷調皮丟哏逗笑，讓現場氣氛愉快、笑聲不斷。

《末》片以末日逃脫、自保或救人的掙扎為題材，金秉祐多年前聽了河正宇「地下碉堡電影」後構思籌拍《末》片，耗時五年，河正宇笑說：「本以為只需兩年，沒想到這麼久。」問末日若只能救一人會救誰？李善均笑答：「這好難，我有妻小啊！大家一起死是不是會比較好？」河正宇為求公平「讓我出去走走思考一下」。

盼外出嘗台灣美食

李善均飾演北韓軍醫、河正宇飾演無國籍傭兵部隊隊長，問起大量英文台詞時河正宇突然裝傻，「一年半前就拍完啦，忘了！」李善均也說自己盡說些「你還好嗎？你沒事吧！」躲過難題，但仍配合要求以魅力聲音「大家別感冒了，fighting!」問候粉絲。

台灣片商致贈三人99年9月9日出產的金馬高粱，預祝票房熱賣久久，問三人酒量，河正宇坦承愛喝，爆李善均才是酒豪，還透露張震曾送他金馬高粱。上次訪台沒出飯店，這回希望外出品嘗美食，還邀媒體「一起去啊？」不忘提醒「要能配高粱的！」

金秉祐誇讚李善均想法多，貢獻不少點子，「但有時會讓我腦子負荷過大。」金秉祐也誇河正宇準備充分，「但這樣我就挺累的！」李善均也吐槽「簡單地說，就是個不聽話的演員！」河正宇回擊：「若我不聽話，李善均就是亂講話！」李承認：「這就是為何我話越來越少。」引全場笑聲。

提案貢獻台灣經濟

電影中的槍戰戲也被搬上記者會，3人玩起BB槍射氣球比賽，但氣球太厚 ，雙帥怎麼打都打不破氣球，最後河正宇乾脆用手努力抓破氣球，引起全場叫好。

被問票房破億如何答謝影迷，河正宇表示破億就在台開戶，拉李善均「貢獻台灣經濟」，並提案認養100隻台灣流浪狗，還抓著導演手臂要他刺青「I LOVE TAIPEI」，而金秉祐和李善均也頻回應「好啊好啊」，搞笑互動讓全場笑聲不斷。

三人為台中行程預學台語「呷飽沒、新年快樂」，河正宇發音有天分，勤作筆記，他們昨晚突襲3場影友見面會，今赴台中，3天2夜行程滿檔。電影在台上映中。

(中國時報)