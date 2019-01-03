惠英紅《心冤》打戲當運動

惠英紅回歸電視演出福斯原創製作《心冤》。

友善列印
中國時報
報導

由金馬影后惠英紅與兩位影帝黃秋生、謝君豪主演，福斯原創製作的驚悚警匪影集《心冤》即將在1月7日於衛視電影台首播。惠英紅與導演葉念琛2日接受越洋視訊訪問，曾多次說不再拍動作戲的惠英紅，依然有些拳腳戲，她表示，《心冤》本來也應該不會看到她有動作戲，但導演把她騙到現場後說「妳一定要拍」，她原堅持不拍了，「結果看完他們套招，我說，就是這種嗎？這對我來說只是運動。」

惠英紅說，不想再拍動作片是因為太老了，「以前有我的動作片就是打得最狠，如果我已經拍不到以前的水準，不如不拍，否則是自砸招牌，這也是保護我自己的身體。」她以前拍戲造成的傷害不少，「最近排練舞台劇《玻璃動物園》太累，腰椎骨頭又跑出來一點，痛到完全不能走路，是用針灸、推拿、西醫多管齊下才弄好。」。

惠英紅笑談回歸電視劇，表示有一天導演葉念琛打電話約她吃飯，說有個新劇，「他先點了好幾道名菜還有鮑魚，我心想，那麼貴重的菜，這戲肯定不容易」。聽了導演說故事架構，對他有信心，「我現在拍戲不為了錢，為拍出有水準、好的作品。」

拍戲不再為了錢

這次與兩個影帝合作，她說，和飾演她老公的黃秋生原本就很熟，熟到不需要特別溝通，劇組準備打燈時，「我們就坐在位置上，談談其他八卦，完全沒壓力。」至於謝君豪，真正過招後發現對方功力深厚，有高手比試的感覺。

(中國時報)

徐謀俊《玩命》NG一次像死一次 白冰冰愛寶島籲停止口水戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。