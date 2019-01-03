白冰冰愛寶島籲停止口水戰

白冰冰日前與高雄觀光大使─高雄熊一起拍攝MV，行銷高雄。（資料照片）

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中國時報
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高雄觀光局規畫名人行銷高雄，邀請綜藝大姊白冰冰擔任1月分觀光大使，卻引來行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭評論「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」有媒體2日寫到白冰冰對此氣憤回應「請賤人閉嘴」，她說，聽那個音檔就知道是在開玩笑，「早期不是流行『賤人就是矯情』嗎？那是半開玩笑、私密的、私人的談話。」她透露連民進黨立委也有人謝謝她為高雄的付出。

白冰冰說，她前天一整天在高雄各景點努力拍MV到深夜，因接到大姊身體不適的訊息，趕快趕回台北，忙碌過後看了簡訊才知道很多記者在找她，趕緊了解才發現原來是有一位丁先生對她不以為然。

自掏腰包負擔費用

她只想提醒丁先生，選舉已過去，「你隸屬中央應該是輔導的角色，我們多麼衷心希望看到藍綠真正的和解，大家一起拚經濟拚觀光。」

白冰冰說，朋友常常鼓勵與稱讚她，人生經過這麼多的苦難之後，還能努力活出自我，實在是不容易，她不僅是愛高雄，這次的新唱片《甘甜女人心》裡她唱了〈來去花蓮〉，受到花蓮鄉親們的讚歎鼓舞，相信高雄的朋友亦然，大家知道她自掏腰包負擔所有費用，沒有任何人支援，這是她熱愛土地的表現。

她呼籲趕快停止口水戰，還說，不僅僅是高雄，只要有其他地方，若不嫌她俗，她也很願意付出！

(中國時報)

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