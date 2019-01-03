澎湖福朋喜來登暖身鍋迎客來

澎湖福朋喜來登酒店聚味軒中餐廳的「冬日御宴‧海派極品鍋物」一系列料理中，有首度推出的麻辣鍋和鴛鴦鍋。（肉魯提供）

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中國時報
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「何首烏燉雞湯」用20多款中藥與澎湖放山土雞，慢火燉煮12小時而成。（澎湖福朋喜來登酒店提供）
「特製羊肉爐」是本季聚味軒中餐廳新推出的單點滋補料理。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

熱呼呼的火鍋大餐是寒冬必備的一大享受，澎湖福朋喜來登酒店聚味軒中餐廳，為遊客端出一系列暖身祛寒的「冬日御宴‧海派極品鍋物」，不僅有進補聖品羊肉爐、何首烏燉雞湯，為滿足台灣遊客對麻辣鍋的熱愛，更首度推出「川味麻辣鍋」及鴛鴦鍋吃法，加上各式澎湖引以為傲的鮮甜海鮮做為火鍋料，讓到此一遊的民眾都能心暖、身暖地大快朵頤一番。

台灣人對麻辣火鍋情有獨鍾，但在澎湖，道地的麻辣火鍋其實並不常見，澎湖人喜好的口味偏甜，因此較多的是羊肉爐及薑母鴨，澎湖福朋喜來登酒店為讓愛吃辣的饕客得以大解嘴饞，首次推出的川味麻辣鍋，是主廚採用20多種辛香料、熬煮48小時的香麻火辣湯頭，不管涮肉或單純喝湯都暖身又過癮，飯店更表示，自川味麻辣鍋推出後，就幾乎成為每桌必點的人氣王。

5款火鍋湯底任選

聚味軒中餐廳共有5款火鍋湯底，除了新推出的麻辣鍋，「葡式咖哩鍋」是主廚的得意推薦料理，以澳門葡式咖哩為靈感，先以特調的薑黃、香芹、鬱金香粉、三奈等多種香料入鍋煸炒，澆淋上椰奶再加入大量蔬菜高湯炊煮，讓原本咖哩的濃稠醬汁化為不膩口的香滑湯頭。此外還有讓奶香濃郁再升級的「香濃牛奶鍋」、添加甘味味增讓甜酸平衡的「番茄味噌鍋」，及柴魚香氣十足的「日式昆布鍋」。

乾拌麵線風味佳

兩人相約吃鍋最為划算，餐廳現正推出3種雙人優惠套餐，包含「聚味雙饗餐」1280元+10%，肉品是豬、牛、羊肉片3選2；「珍膳海陸雙饗餐」1580元+10%，豬、牛、羊肉片3選1，並附海鮮綜合盤；「御品豪華海陸雙饗餐」2160元+10%，肉品多了松阪豬可選，海鮮綜合盤更豪氣加入有澎湖海鮮珍寶之稱的明蝦。

套餐都有肉品、菇類菜盤、主食、水果盤和甜點，值得一提的是，主食選項裡除了冬粉、白飯，還有特別的「小魚乾拌麵線」，使用澎湖百年歷史的西衛手工麵線，要經26個繁複步驟製作，且最後因為用海風吹撫直至麵線乾躁，因此麵線自帶鹹味也較Q彈，不用多加調味就美味；而甜點「風茹銀耳露」，也加入澎湖特產的風茹茶，有清涼退火特性，讓饕客吃完鍋能馬上解膩。

(中國時報)

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