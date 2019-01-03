2019早春綠意盎然 蔡依林掀時尚鮮話題

2019年01月03日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

Alice + Olivia x Keith Haring塗鴉徽章拼貼軍裝外套，2萬9500元。（Alice + Olivia提供）

COACH鼠尾草綠Saddle 20手袋，1萬6800元。（COACH提供）

女星陳意涵選穿Michael Kors Collection 2018秋冬系列軍綠色迷彩拼接外套，出席電影《比悲傷更悲傷的故事》宣傳活動。（CFP提供）

CELINE Triomphe Bag亞馬遜綠光滑小牛皮中型肩背包，11萬5000元。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

PRADA綠色幾何圖紋針織高跟鞋，3萬5000元。（PRADA提供）

2019才開始，天后蔡依林已沒得閒，剛以一襲綠色Alessandra Rich洋裝登台開唱，元旦當天旋即身著紐約設計師品牌Tibi綠色人造皮草大衣現身機場。無獨有偶，女星陳意涵也選穿Michael Kors Collection 2018秋冬系列軍綠色迷彩拼接外套，出席電影《比悲傷更悲傷的故事》宣傳活動，引領綠意盎然時尚鮮話題。

CELINE在包款中運用亞馬遜綠呈現復古格調，例如受1970年代標誌啟發的Triomphe手袋，包蓋上如凱旋門鎖鏈造型的雙C金屬釦，由細節帶出懷舊情調。PRADA亦在2019早春系列開啟時空隧道，點綴幾何圖紋的針織尖頭鞋履，串起兼具古典與未來主義的摩登語錄。

而來自紐約的COACH及Alice + Olivia，分別透過工藝、跨界維繫品牌特色。COACH採用招牌棒球手套鞣製皮革，染上鼠尾草綠，打造出向品牌經典包型致敬的Saddle系列；Alice + Olivia更找來傳奇塗鴉藝術家Keith Haring聯手，將其畫作變身為圖騰徽章，點綴於軍裝外套之上，替早春注入創意活力氛圍。

(中國時報)