2019年01月03日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

新光三越台北信義新天地A11 4F「信義運動場」，預計月中起扣貴賓卡點數10點，可入場組隊3對3鬥牛。（新光三越提供）

1.微風南山全台首店「陳興發 興記菜館」，腊味煲仔飯180元，由肝腸及腊腸兩款經典雙腸組成，搭配招牌的黃金脆鍋巴，口感獨特。（微風提供）

2.新光三越台北信義新天地A9 7F「橘色涮涮屋」活龍蝦兩人份套餐，搭配頂級松阪豬肉，4800元。（新光三越提供）

3.微風南山「點點心mini」獨家販售餐點，芋泥豬仔包118元，點點心招牌豬仔流沙包變身紫色版本，芋泥內餡有芋頭顆粒。（微風提供）

微風南山本月10日開幕，將掀起信義區百貨戰火，新光三越首當其衝，但近年不斷布局、沉穩應對，台北信義新天地4店從A11 2017年完成改裝，引進TESLA電動車進駐，以「首發、首度落地、全新的概念」，訴求快速、時髦帶起「1樓革命」，至今每年改裝6、7000坪，猶如重蓋一棟百貨，今、明2年目標改裝A9的 B2至5F，增加更多男性生活風格櫃位，走高端時髦路線，定位為「A11的哥哥」。

全台唯一百貨天台籃球場

新光三越信義4店、13個商品品類、36層樓共1200個品牌專櫃，去年改裝7000坪、年營收223億元，較前年217億元再創新高，A8 6、7F家用/家電翻新，更貼近全客層各類居家需求；A4精品新開Dior女裝旗艦店、GUCCl擴增2層樓績效翻倍、Moncler也成長，整體成長2成、年營收首度超過50億元；A9 6、7F餐酒館到位，帶動跨年期間4店業績平均增逾1成，去年整年度吸引5000萬人到店，較前年4800萬人次高，再創紀錄。

信義4店持續求新求變，每回改裝都增加生活提案，讓空間、活動相對應改變，像是前年A11 6F信義劇埸與Legacy合作帶進演唱會和年輕族群，去年A8設立從3F溜至B1的亞洲戶外最高立體螺旋溜滑梯「Weeeeee! SLIDE」、最新開幕的A11 4F「信義運動場」約200坪，是全台唯一的百貨天台籃球場，日後會舉辦籃球賽或邀名人打球，增加有趣的體驗話題。

A9男女消費比例3：7，與全台新光三越平均2：8相較，男性明顯較高，新光三越台北信義新天地A9店長孫紹堃表示，6、7F新增餐酒館後男性客群再增加，PACKIE川菜館酒類業績占20％、WILDWOOD原木燒烤餐廳13至15％，比一般餐廳占3％至5％高3、4倍以上：B2至5F預計第2季至10月周年慶前改裝，會增加男性生活風格新櫃。

港星愛吃煲仔飯同步開幕

微風南山地下2F至地上7F結合精品、流行服飾、雜貨、異國美食，46F至48F是高樓層天際餐廳與酒吧，共200店、總面積1萬6200坪，美食和餐飲占比超過4成，孫紹堃樂觀看待，他說微風松高4年前開幕，新光三越信義4店3天多10萬人次，認為新百貨開幕有群聚效應，商品增加、逛街人潮也會變多。

目前微風南山公布的獨家品牌超過25家，2至4F的atre包辦「Blue Bottle Coffee禮品店」、日本甜點店「la vie bonbon」等16家。此外，藝人阿緯（劉峻緯）引進的「點點心」延伸出潮流副牌「點點心mini」，招牌餐點「豬仔流沙包」有紫色版的「芋泥豬仔包」；再強打港星愛吃的油麻地廟街煲仔飯專賣店「陳興發 興記菜館」，以古法明火炭爐製作各式煲仔飯，有「廟街上的炭火香」美名，10日同步開幕。

(中國時報)