她為他買保養品 男神代言帶動買氣

2019年01月03日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

LAB SERIES瞬效完美型男乳50ml，1700元。（LAB SERIES提供）

KIEHL'S極限男性活膚乳液SPF15。（KIEHL'S提供）

KIEHL'S超能全效男性緊膚霜50ml ，1600元。（KIEHL'S提供）

BIOTHERM HOMME碧兒泉男仕超進化極量緊膚無敵霜75ml，2500元。（BIOTHERM HOMME提供）

BIOTHERM HOMME碧兒泉男仕長效控油煥膚精華50ml，1950元。（BIOTHERM HOMME提供）

碧兒泉男仕找來大衛貝克漢擔綱全球代言人。（BIOTHERM HOMME提供）

保養不是女性專利，越來越注重「面子」的男性，也成為市場潛力股，根據LAB SERIES觀察，品牌有7成VIP都是女性，多數都是女性為另一半採購保養，或是媽媽為兒子買保養品，為了讓男性主動出擊，BIOTHERM HOMME祭出8分鐘療程體驗，鼓勵男人拿起電話預約體驗。

為了亞洲市場，LAB SERIES找來男神吳尊擔綱亞太區代言人，這也是品牌首次找代言人為品牌證言，品牌公關表示，受惠於代言人效應，台灣業績成長2成，近日再推「瞬效完美型男乳」，讓產品線更完整。瞬效型男乳採用尖端色彩科技，將色彩平衡學發揮於男性護膚商品，解決常見的肌膚問題，一瓶萬用，所有設計都針對男性習慣，自然、快速、不麻煩。

BIOTHERM HOMME男神殿繼金城武、彭于晏之後，找來男神大衛貝克漢擔綱男仕系列全球代言人，不只讓全球男女都為之瘋狂，更帶動話題與買氣。品牌表示，目前BIOTHERM HOMME擁有完整的男性保養系列，品牌男客比例約30％，為了讓更多男性消費者了解產品，並且能夠主動來櫃諮詢，不再靠媽或靠女友採買維持顏值的保養品，品牌推出8分鐘專屬限定療程，即日起至2月28日，可憑邀請卡或電洽品牌專櫃預約療程，詳情可洽品牌官網。

KIEHL’S也統計了2018男性保養銷售TOP3，超能全效男性緊膚精華是品牌最熱銷男性抗老保溼精華液，質地清爽不黏膩；超能全效男性緊膚霜則是男性保溼首選；極限男性活膚乳液，質地清爽無油脂，不黏膩好吸收。

(中國時報)