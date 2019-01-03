超商拚快遞 當日店到店

2019年01月03日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

7-11向來與黑貓宅急便合作「當日宅急便」，提供台北市、新北市、基隆市及桃園市等4地服務，而2007年的黑貓探險隊，跨足節令物販的服務，也成為特色小農創業平台。（黑貓宅急便提供）

7-11於去年推出ibon App，擁有即時查詢貨態的功能，讓民眾透過手機隨時得知貨物運送動態。（7-11提供）

據東方線上消費者趨勢調查，台灣過去一年曾經網購的人數比例，從2017年的38％，成長到去年的45％，達到歷年最高峰。看好網購市場不斷增長，一度在電商平台盛行的「當日配」服務，超商業者也隨之跟進，全家昨（1月2日）起推出台北市「店到店當日配」，鎖定個人賣家使用；萊爾富也攜手宅配通，提供北北基當日宅配到府服務。

政治大學企管系教授別蓮蒂觀察，隨著實體通路銷售衰退，網購電商成長的比例來到新高，購物類App的下載量也逐年增長。超商業者指出，近年網購消費模式中，除了大型電商平台，亦興起許多在社群平台上的「個人賣家」，店取包裹的件數，年增2～3成，顯示人人皆賣家時代來臨。

全家即日起於台北市共440間店鋪，新推出「店到店當日配」服務，下午3點前A店寄件，晚上11點前B店即可領取，助攻個人賣家。初期與快遞業者GoGoVan合作，寄件費用每件130元，限定台北市使用。全家指出，當日配包裹大小限制與一般無異，總重低於5公斤，運費也較市場上行情便宜，不一定受限於高單價產品，主要是買家有無快速拿到貨的需求。

7-11表示，2018年的電商物流件數，已突破2億件，較前年成長2成。其中「交貨便」除了有店到店服務外，也首創專車免費到府收件，每次收件量可達250件以上，解決大量寄貨的困擾，單件費用60元，也適用於個人小型賣家。此外，去年也推出ibon App即時查詢貨態的功能，讓民眾能夠透過手機，不受時間地點限制就能查詢貨物狀態。而旗下黑貓宅急便也有「當日宅急便」服務，提供北北基桃4地民眾使用，費用105元～290元不等。

此外，OK超商目前雖無當日配，但與蝦皮拍賣合作最低運費，每日前3萬筆，滿299元享超商取貨運費30元優惠。

(中國時報)