智慧音箱當管家 1500元有找

2019年01月03日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

2月28日前啟用小米AI音箱或登入KKBOX帳號，即可獲得6個月KKBOX音樂串流服務，1495元。（小米提供）

遠傳愛講智慧音箱近日推出在地化的TaxiGo語音叫車服務，以及台語音樂頻道、科技人文專業頻道，專案價最低0元帶回家。（遠傳提供）

獵豹移動在台推出旗下首款AI產品「小豹AI音箱」，攜手KKBOX並搭載5顆揚聲器，3799元。（獵豹移動提供）

自2017經歷IoT（物聯網）元年、2018進入高峰期後，全球趨勢都朝智慧家庭方向發展，單以去年全球智慧音箱的出貨量就超過上億台，雖然過去像Google Home、亞馬遜的Alexa等都未正式提供中文或在地化服務，但是現在，台灣已有包括小米、獵豹、遠傳電信等業者提供多款在地化新品，讓台灣也跟上世界腳步，體驗智慧居家的新感受。

小米AI音箱終於在去年底趕上壓軸登台，在大陸深受不少使用者喜愛，語音助理「小愛同學」有趣擬人化的語音互動功能是最大賣點，再加上小米原旗下的智慧家電已擁有IoT功能，只要有Wi-Fi聯網功能的智慧家電，都能讓「小愛同學」幫你控管，開關燈、開空氣清淨機等都可出一張嘴就好，品牌更攜手KKBOX提供音樂及有聲讀物，2月28日前在小米AI音箱啟動或登入，即可獲半年的免費服務，價格更是1500元有找，是CP值最高的在地智慧音箱。

遠傳與Mobvoi出門問問合推的「遠傳愛講智慧音箱」，上市不到半年已成該類別商品的銷售冠軍，除了基本的天氣查詢、TaxiGo語音叫車以外，遠傳身為在地品牌，當然要推出更在地的服務，近日特別加入台語音樂頻道，不過要注意其語音助理服務及其他加值功能都需綁約付費，但對長輩來說可是最親切及道地的智慧音箱。

而獵豹移動在台推出旗下首款的AI產品「小豹AI音箱」，在語音控制功能上搭載自行研發的獵戶語音OS，在家中各個位置都能喚醒，而且更有內建的情感聊天的功能，對於獨居者來說可是另類的陪伴，而且其同樣結合台灣的在地化功能，如TaxiGo語音叫車以及本地最大的串流音樂平台KKBOX的播放功能，也能控制家裡的智慧家電，語音服務不用額外付費、一機即能完成智慧音箱的必備功能。

(中國時報)