2019年01月03日 04:10 中國時報 李清志

公東的教堂北面剪力牆牆面。（范毅舜攝影，時報文化出版提供）

公東教堂不僅在臺灣建築歷史上是個傳奇，在教育史上也是個傳奇，這個傳奇故事在范毅舜的書寫下得以被挖掘出來，在他絕美的攝影作品中得以展現光彩。

公東教堂是一顆被遺忘在東部的建築珍寶，這座建築在臺東戰後的復興過程中，顯得如此的前衛又陌生，好像是一群外星球來的白色天使在落後的東部，興建起的科幻基地一般。事實上，公東教堂過去在臺灣的建築歷史研究中，也是被忽略或是遺忘的，因為所有的建築史研究，通常專注在主流的建築上，從日治時期的官方建築，一直到國民政府時期主流建築師的作品，總是與政治體系脫離不了關係。

教會團體的建築，又是在遙遠偏僻的東部，根本不是人們注意的焦點，因此過去公東教堂會被建築研究忽略，是理所當然的。不過教會團體的建築，有著自己的建築哲學理念，並且是教會團體自行資助，所以教會建築通常在建築史上是個異數，不過也就是因為是個異數，反而具備了某種奇特的價值。

在臺灣建築史上，淡水的「馬偕建築」可說是類似的教會建築系統。研究這些教會建築，讓我們不得不敬佩這些遠道而來的宣教士們，不論是長老教會的牧師們，亦或是白冷會的修士們，他們不僅滿懷著基督福音的愛與熱誠，通常也都具備優秀的人文素養與各種技藝，來到臺灣時，一方面帶來福音信仰；一方面也帶來各種先進醫學或建築、音樂等藝術文化。

以淡江中學的八角塔為例，設計者羅虔益宣教士，本身就有數理與建築的背景，他的建築可說是馬偕建築的代表性作品，強調基督教建築的本土化，因此雖然是西方教會建築，但是也融入許多臺灣傳統建築的元素，大量採用本地建材與工匠，創造出一種獨特的建築形式。

白冷會系統的公東教堂與馬偕建築的建築理念明顯不同，錫質平神父的角色有點像是當年堅持讓科比意設計拉圖雷特修道院的艾倫神父，是公東教堂建造設計的關鍵人物，艾倫神父將現代主義建築系統引進天主教，而錫質平神父則是將現代主義的教堂帶到臺東。

公東教堂之所以讓人矚目，是因為這座建築與一般我們所熟悉的現代建築不同，過去臺灣的現代建築多是延續密斯（Mies van der Rohe）的美國現代建築系統，鮮少出現類似科比意粗獷主義的清水混凝土作品，國內會喜歡清水混凝土建築，也是這些年受到日本建築師安藤忠雄的影響。但是公東教堂的設計更接近科比意建築的原汁原味，這似乎是與白冷會的修士性格有關，因為天主教會雖然到遙遠的東部宣教，服務偏遠鄉間的民眾，但是在內在心靈上，他們的修士還是具有強烈的修道性格，重視避世內省的個人靈修，所以公東教堂具有某種純粹性，強調的是人與神相會的空間，而不是迎合大眾的口味與需求。

我認為范毅舜也具有某種修士性格，雖然他總是與大眾接觸，並且善於與人聊天溝通，他的內在卻有種期待獨處安靜的性格，在孤獨中用藝術的眼光去觀察世界，所以他可以發掘出這座隱藏在東部的建築珍寶。作為臺灣建築的研究者之一，我們必須感謝范毅舜，幫我們發現公東教堂的價值！

（本文為新版《公東的教堂》推薦文，時報文化出版）

(中國時報)