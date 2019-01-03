第39屆旺旺時報文學獎－雪線 4

2019年01月03日 04:10 中國時報 張英珉

「妳自己下山吧。」那一天，我虛弱地對妳說起時，妳將額頭靠著我的臉，流下滴答淚水。「不行，我帶妳下去。」

天亮後，我睜眼從淺眠中起身，收起帳棚前進，雖然妳體重我尚能負擔，但是必須加入設備，我試著揹起全部，才發現這重量我連站立都困難，我勉強試前進約幾十公尺，卻因過度負擔而引發高山症，或許是我離開山太久的緣故，過往三千公尺高度我從未發作過高山症，一陣暈眩噁心襲來，我對著雪地噁出咖啡與胃酸。

擦去眼淚，喘息看向妳，卻突然想到一件事，妳當高山嚮導多年，身上一定有給隊員吃的藥，我倉皇檢查妳的外套，果然在內側口袋發現高山症藥「丹木斯」，吃下後我坐下回復精神，看妳如雕像卻彷彿在笑，妳已離開都還能救我一命。

我深呼吸，感覺氧氣逐漸回到身體，然而大雪開始下起，才離開一百公尺，我們被迫停下。我靠著大石頭重新搭起帳棚，想將地上的木條用登山繫繩綁成雪橇，將背包放在雪橇上拖行。

我撿拾木條後躲回帳棚，用刀削掉樹枝多餘枝節，樹枝已冰凍如石，做雪橇進度十足緩慢，妳不耐煩，轉過頭來看我說。

「不要再救我了，快下山吧，才前進一點點而已。」

妳說到這時，我手上的刀削不斷冰木。「妳不要再講了！」我忍不住抬頭向妳大吼，妳依舊坐在背架上，閉眼沉睡。

「妳不要再講了！」是我們受困在阿空加瓜，當我不斷說出沮喪語時，妳生氣對我大喊的話。

在阿空加瓜登頂前，風聲正在嘲笑人類，嚮導說，下午可能會有噴射氣流，我們只有一小時可以爬上，若要上去，不要再猶豫。

看山頂就在眼前，為了往後的贊助，我們決定要登頂，沒想到前進五十公尺，噴射氣流突然變強，光是站立不被吹走，就是強大體力負擔，缺氧逐漸讓視線變得模糊，我們兩人只能彎身，趴躲在一塊山壁後，我早已用完氧氣瓶，而妳氧氣瓶中殘存的氣量，只能讓我們其中一人登頂。

我大喊：「妳快去吧，我等妳。」但妳拍拍我：「在山上，妳就是我，快上去，我等妳。」

妳要我登頂，我吸完妳背負的最後氧氣，視線回復正常後，看山頂就在眼前不到百公尺處，我繼續向前，本來以為那會是十分鐘內即可完成之事，畢竟前方確看來並不遠，然而我不曉得，我往前數十步後，站立在即膝雪中，噴射氣流成為一堵空氣牆，將我擋在原地，隨後冰凍穿過登山鞋，穿過保暖衣物，我感覺到五感開始消退，意識逐步冰封，只聽見心跳還在。

我站立著不得動彈，開始後悔若選擇不登頂，現在就不會這麼痛苦，我初次感到生命即將逝去的恐懼，當體能到達極限卻還有意識時，大腦中的時間逐漸失去正軌，成為跳躍的幻覺，我在雪地上看見從小到大的自己，在教室內，在操場上，我總是孤單一人。我不斷思索人類存續對於自然而言的意義是什麼，我們在山上如此虐待自己，到底想證明什麼？

我站在雪中，在意識消失前的一瞬間，妳衝上前，忍耐低氧與強風，在我腰間扣上繫繩，一股氣拉我向前。我醒過來，跟妳踏起即膝雪登頂，或許可以說，我是被妳拉上山頂，我們趕緊自拍照片，登頂完成。（待續）

(中國時報)