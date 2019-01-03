影視小說組決審會議紀錄 4

2019年01月03日 04:10 中國時報 李怡芸 紀錄整理／

《烏龍鎮的木匠李四》

袁瓊瓊：

第一感覺就覺得是很適合姜文拍的電影，前面非常好玩，若那些官員真的傻傻的把棺材送到北京讓毛澤東睡不知道會有多好玩！但可惜雷聲大雨點小，突然間所有的人清醒了，沒有成行。而且沒有說明李四一坐在棺材裡棺材就可以動？但後來也沒有意指李四才是真正應該睡在裡面的「主子」，若真的能送北京，觸怒是必然的，觸怒之外如何回應也會好玩，可惜沒有寫到這個部分。

蔡國榮：

「意境、意義、意思」三者都有，設計出千年棺材這個奇特的奇境，意義就在於反諷，黑色幽默、罵遍蒼生，滿過癮的，是有趣的題材，可惜收尾有點單薄，沒有把反諷的烏龍鎮擴散出去。另一讓我無法給他更高分數的原因是，後來那個棺材放在廣場，堆了很多垃圾，讓我聯想到張系國的〈銅像城〉，描寫情境非常相近，但〈銅像城〉意象更為寬廣，雖不知道作者有沒有看過，但珠玉在前難免影響到觀感。人物是意念性人物，真實感不足。

季季：

作者非常聰明，設計性強，它黑色幽默且充滿隱喻，這裡面有「六四」，木匠名李四，和他最要好叫林六，兩者貫穿全篇，圍繞著棺材，題目又是烏龍鎮故是烏龍一場，充滿設計性。他是聰明的作者，全篇充滿設計感。但不足之處在於當棺材變成垃圾場，所有官員都死了，李四卻還沒死？李四出場幾歲沒有交代，李四的背景如家人、父母都沒交代，作為主角，李四的背景很薄弱。我肯定其寫作才華，其設計性及文字流暢，達到黑色幽默程度，但飽滿度不足。

《迷漾時光》

蔡國榮：

此篇緊扣觀眾心弦，文字也很優美，但提出邏輯上的意見，因提到寫作自然會聯想到自身的經驗。作者寫到1995年仍在用玉兔牌原子筆寫作，但這年代word都已發展到7.0版了。雖然閱讀過程愉悅，但失於太過輕鬆，同志情懷雖套路，較無出奇處，人物定位一如電影《藍色大門》沒有太多跨越或提升。

袁瓊瓊：

此篇是標準美人，是平均數，該有的都有，且寫得清新可愛。但失於單薄，寫同性戀為背景，但事實上寫的主要是年輕人的感情，沒有過度，掌握「淡淡的感覺」非常好。寫同志作品一般都有點使命感或帶點控訴，然而這篇卻沒有這些，而是淡淡的、小清新的，不做任何控訴而是只是當尋常人生經歷來寫，實則不論同性戀或異性戀，戀愛在個人行為時是最迷人的，一旦扯到社會議題就不好看了，因此這篇有相當可愛的東西。且相信它雖這麼淡，拍成電影也會滿好看的，尤其適合鄭芬芬拍，會像風景明信片似的唯美好看。

同性戀在男性身上很明確，女性則有可掰成女同，處理得不樣板，人物背後應有真實藍本。

季季：

作者的設計性很強，用對照方式，從青春到成年，一開始是成長小說，用信來交代，單薄一些；是很淡的女性主義小說，去探討兩性關係。同性戀有些是天生有些是慢慢成型，在其中有了對照。整體文字基本功好、結構也好，但好到有些太矯情，但也因此編劇的空間很大。比較不理解的是小雅最後去結婚，什麼樣的對象卻完全沒交代，只簡單交代生活平淡，但小雅結婚應是重要轉折點，完全沒有表現出來是較不足地方，作者要交代即便是隱形女同志，成長過程與轉折完全沒有呈現是較不足處，其他部分都處理得滿好。（待續）

(中國時報)