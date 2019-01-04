獨派大老逼宮 陸批搞兩國論！蔡英文內外煎熬

2019年01月04日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

長老教會牧師 高俊明（本報資料照片）

前中研院院長 李遠哲（本報資料照片）

前總統府資政 彭明敏（本報資料照片）

蔡英文總統（黃世麒攝）

強硬回應習近平 蔡英文：不接受「一國兩制」

看不出執政黨敗選檢討 吳澧培籲蔡退位交出行政權

蔡英文總統內外交迫！資政吳澧培等獨派4大老一早刊登廣告公開逼宮，要蔡不要參選2020年總統大選，接著對岸國台辦痛批她搞「兩國論」。面對一日雙擊，蔡英文重炮回擊，要4大老了解國家目前的艱難處境和事情的輕重緩急，「誰要選、誰不選，不是誰說了算！」

資政拂袖而去 非請辭是奉告

蔡英文元旦首度發表新年談話，對兩岸政策提出「四個必須」與「三道防護網」，是她上任以來態度最強硬的一次。大陸國家主席習近平在2日發表《告台灣同胞書》後，蔡親自出面，強調始終未接受「九二共識」，台灣絕不會接受「一國兩制」。

大陸國台辦昨嚴詞批判蔡英文「大放厥詞」，赤裸裸宣示兩國論分裂立場，進一步煽動兩岸對立，破壞兩岸關係和平發展局面。

就在蔡英文與國安會忙於應付之際，前總統府資政彭明敏、總統府資政吳澧培、長老教會高俊明牧師、前中研院院長李遠哲等獨派4大老，昨大動作登報，呼籲蔡英文放棄2020年總統連任、交出行政權、退居第二線。

強硬回應 選舉不是誰說了算

吳澧培透露，他早在去年12月27日就傳真告知蔡，即起辭去資政，蔡之後約他見面，他也當場告訴蔡，他不是請辭而是奉告，「是告訴妳，我已經辭了」。

同為資政的李遠哲也在今年元旦，蔡英文找10多位中研院士到官邸座談時提早進去，兩人對台大校長遴選案談得不愉快，李遠哲當面辭資政，不過蔡均未准辭，總統府官網上的資政名單，吳李兩人仍在列。

面對內外交迫，蔡英文昨天一早與國安單位與幕僚研商對策，隨後在臉書貼出回應習近平談話的英文稿，強調「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」。

對4大老的逼宮，她也強硬回應，希望這些前輩們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。「民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了」。

民選總統 責任比連任更重要

蔡英文強調，總統應為台灣人民而奮鬥，不是為自己的權位。尤其當中國把一國兩制端到台灣的大門口、要強迫台灣人吞下去時，如何守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，是她做一個民選總統責無旁貸的責任。

她說，捍衛台灣，她不曾在壓力下低頭過。只要當總統的一天，絕對會擋住所有壓力，「我會堅守我的崗位，用盡每一分的力氣」，「身為國家領導人，面對內外艱難的環境，責任永遠比連任更重要」。

(中國時報)