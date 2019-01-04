大陸海漂豬確診非洲豬瘟！金門豬肉即日起暫停輸台

2019年01月04日 04:10 中國時報 游昇俯 、 崔慈悌 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

金門海岸驚見豬屍，已驗出染非洲豬瘟陽

農委會家畜衛生試驗所昨確認，去年底於金門田浦海岸飄流上岸的死亡豬隻帶有非洲豬瘟病毒。農委會依據風向及海流經驗，研判死豬來自大陸對岸，不屬於國內爆發案例，但已對發現死豬地點半徑5公里內養豬場進行移動管制，並自即日起暫停金門豬隻產品輸台14天。

發現地點半徑5公里內監測

府院對這起案件高度警戒，蔡英文總統宣布，今日將視察金門防疫工作，她昨在臉書上說，「防疫總動員，守護台灣豬」。行政院長賴清德今亦臨時改變行程，除親自主持在農委會防檢局舉行的非洲豬瘟跨部會因應會議，明日也排定前往馬祖視察；政院發言人谷辣斯說，政院希望在最接近大陸的地區，做好小三通的把關工作。

金門縣金沙鎮田浦海邊去年12月31日發現1頭死亡豬隻，其檢體經畜衛所昨確認呈陽性反應，基因序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

金門縣動植物防疫所所長文水成表示，金門縣因鄰近大陸，每年都有近300噸海流垃圾漂流至金門東北角海岸，依過往經驗研判，死豬應是大陸海漂過來；因金門全面實施豬隻死亡保險，若養豬場有死豬，可依其體重請領1000至3000元理賠，防疫所焚化廠亦可免費代為焚化，當地農民沒有理由隨意丟棄。

農委會代理主委陳吉仲表示，此案例不屬於國內疫情，不會向世界動物衛生組織（OIE）通報，但農委會已循兩岸防疫通報機制，通知大陸要求轄內養豬業者做好豬隻屍體處理；為確保本島畜牧場防疫安全，今起暫停金門豬肉製品輸台14天，直到確認疫情無虞才予解禁；金門每年運到本島豬肉品近10噸。

14天後確認無疫情才解禁

防檢局動物防疫組組長徐榮彬表示，今起金門旅客攜帶豬肉產品來台，無論生熟，均依《動物傳染病防治條例》，違者可開罰5萬～100萬元，但因金門來台屬於國內航線，實務上是在金門登機前進行檢查，若查到違規就會攔截下來，應沒機會開罰。

徐榮彬亦指出，金門縣已將與該豬隻接觸人員、車輛、器械進行消毒，對發現死豬地點半徑5公里內豬場執行移動管制及採樣監測，在此範圍內豬場有8場，確認沒有病例才會解除管制，金門境內其他養豬場則加強監控。

(中國時報)