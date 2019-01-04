明拒九二共識 正式定性台獨！國台辦首點名 批蔡兩國論

2019年01月04日 04:10 中國時報 藍孝威 、 陳君碩 ／北京-台北報導 ／北京-台北報導

那些年被點名的人

蔡總統明確表示不接受九二共識和一國兩制，大陸國台辦發言人馬曉光3日上午發布新聞稿，首度點名痛斥蔡大放厥詞，赤裸裸地發表「兩國論」，煽動兩岸對立，是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，台灣人民利益的加害者。

以往國台辦批綠營實施「去中國化」、推動正名公投等台獨言行，最多只說「民進黨政府」或「民進黨當局」，這次是蔡總統2016年520上台以來，陸方首次指名道姓。對照蔡總統去年雙十談話，國台辦雖批「台灣當局領導人的雙十講話，充斥兩國論分裂謬論和針對大陸的對抗思維」，但並未點出姓名。

痛斥是兩岸衝突製造者

蔡總統2日回應大陸國家主席習近平對台講話，表示不承認九二共識、不接受一國兩制。馬曉光昨指出，「民進黨當局領導人蔡英文大放厥詞，赤裸裸地宣洩其兩國論分裂立場，違逆兩岸同胞改善發展兩岸關係意願，進一步煽動兩岸對立，破壞兩岸關係和平發展局面。」

馬曉光說，九二共識是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，核心意涵是兩岸同屬一中，雙方均堅持一個中國原則，「蔡英文的言論完全曝露其頑固、堅持兩國論的政治本質，充分說明民進黨當局是兩岸衝突製造者。」

綠罔顧民意將自取其辱

台灣大選綠營慘敗，馬曉光指出，「民進黨當局不思悔改，繼續在兩岸關係上推行對抗分裂路線，完全無視台灣民眾要求改善經濟民生，分享兩岸關係和平發展紅利的強烈願望，阻撓兩岸同胞在交流合作中走進，走穩，走好，只能自取其辱。」

北京知情人士透露，國台辦首次點名，關鍵在蔡連2日強硬措辭，過去蔡曾說「尊重1992年兩岸兩會溝通協商達成的若干共同認知與諒解的歷史事實」，也曾稱會「回歸到這個歷史事實」，當時發言還曾讓一些大陸學者認為，離「九二共識」剩最後一哩路。

連日強硬措辭成點名關鍵

北京知情人士說，蔡英文雖然過去沒接受九二共識，但也從沒明確拒絕，所以大陸一直沒點名，但2日蔡的回應明確表態不接受九二共識，加上蔡頻頻用「中國」非「中國大陸」，讓大陸決定將蔡定性並點名。

知情人士直言，這樣的點名將「不可逆」，就像李登輝和陳水扁一樣，被大陸正式歸類為台獨。

(中國時報)