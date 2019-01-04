韓拋2個不能懷疑 盧籲放下意識形態！提醒中央別從自己角度思考

談到兩岸，台中市長盧秀燕表示，選舉結果反映新民意，籲中央放下意識形態，努力營造兩岸和平。（台中市政府新聞局提供）

友善列印
中國時報
地方中心／綜合報導

大陸國家主席習近平提出「習五條」，強調堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上推動兩岸關係和平發展，高雄市長韓國瑜拋出2個「不能懷疑」，包括不能懷疑共產黨必須收復台灣的決心及不能懷疑台灣人民追求民主自由的決心，提醒中央「不是根據自己的情感、自己解讀歷史、從自己的角度去思考。」

韓國瑜強調，「九二共識」是現階段國民黨發展兩岸關係非常重要的軸線，主要在「一中各表」4字，我們是中華民國，對岸是中華人民共和國，中華民國在台澎金馬有自己的生活方式、體制，堅持九二共識是緩和兩岸、發展交流的定海神針，若拋棄這個，會讓兩岸進入不可測知的變數。

新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕都認為，選舉結果是新的民意反映，要放下意識形態，努力營造兩岸和平，人民要的是安定賺錢的好日子。未來也會積極做好兩岸間的城市交流。

桃園市長鄭文燦則指出，習近平的說法是九二共識沒有一中各表，也沒有中華民國台灣的存在，這對台灣來講是一個很大的警訊。

台北市長柯文哲坦言，習近平是表達大陸的立場，但說法與台灣人民「離心靈契合還有點距離」，他認為，雙方仍應堅持五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

行政院長賴清德認為，習的發言聽起來像是對台灣心戰喊話，所謂九二共識、兩岸一家親，都是朝向統一、導向一國兩制。不管是「統一」或「一國兩制」，都違背目前台灣民意，不會得到台灣方面支持。

(中國時報)

明拒九二共識 正式定性台獨！國… 陳明通感慨 兩岸情勢轉變超乎想…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。