韓拋2個不能懷疑 盧籲放下意識形態！提醒中央別從自己角度思考

2019年01月04日 04:10 中國時報 地方中心／綜合報導

大陸國家主席習近平提出「習五條」，強調堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上推動兩岸關係和平發展，高雄市長韓國瑜拋出2個「不能懷疑」，包括不能懷疑共產黨必須收復台灣的決心及不能懷疑台灣人民追求民主自由的決心，提醒中央「不是根據自己的情感、自己解讀歷史、從自己的角度去思考。」

韓國瑜強調，「九二共識」是現階段國民黨發展兩岸關係非常重要的軸線，主要在「一中各表」4字，我們是中華民國，對岸是中華人民共和國，中華民國在台澎金馬有自己的生活方式、體制，堅持九二共識是緩和兩岸、發展交流的定海神針，若拋棄這個，會讓兩岸進入不可測知的變數。

新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕都認為，選舉結果是新的民意反映，要放下意識形態，努力營造兩岸和平，人民要的是安定賺錢的好日子。未來也會積極做好兩岸間的城市交流。

桃園市長鄭文燦則指出，習近平的說法是九二共識沒有一中各表，也沒有中華民國台灣的存在，這對台灣來講是一個很大的警訊。

台北市長柯文哲坦言，習近平是表達大陸的立場，但說法與台灣人民「離心靈契合還有點距離」，他認為，雙方仍應堅持五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

行政院長賴清德認為，習的發言聽起來像是對台灣心戰喊話，所謂九二共識、兩岸一家親，都是朝向統一、導向一國兩制。不管是「統一」或「一國兩制」，都違背目前台灣民意，不會得到台灣方面支持。

(中國時報)