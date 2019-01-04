陳明通感慨 兩岸情勢轉變超乎想像

陸委會主委陳明通昨親上火線主持記者會。（劉宗龍攝）

友善列印
中國時報
林勁傑／台北報導

面對「習五條」及大陸國台辦首度點名蔡總統搞「兩國論」，陸委會主委陳明通昨親上火線主持記者會，他先是「陳教授」上身，講解「九二共識」來龍去脈；並拿出《還原1992年香港會談歷史真相》講義，駁斥1992年無「共識」，無「一中各表」。不過，面對大選年的兩岸關係，陳明通感慨，兩岸情勢轉變超乎他想像。

被問及面對中共「促統逼談」力道加強，如何看待今年大選年兩岸關係？陳明通感慨表示，自己去年3月19日上任後答應要「理順兩岸關係」，沒想到「情況發生轉變超乎我想像」。但只要在位一天，就會一本初衷繼續努力，讓士農工商發大財。

陳明通說，台灣是民主國家，呼籲對岸尊重2300萬人集體意志，政黨會輪替，但台灣人民不接受中共統治非常清楚，「不要低估台灣老百姓決心」；也因這決心，讓政府與各黨派都有堅定意志捍衛台灣集體利益。「希望北京方面明白，這樣兩岸關係才有解」。

陳明通強調，統一是中共黨和國家3大歷史任務之一，自毛澤東以降無改變過，兩岸要進展，最重要是將心比心換位思考，不應把政治框架強加台灣，也有超過80％民調不接受一國兩制。

陳明通透露，日前他赴澎湖主持縣長監交，向澎湖縣長賴峰偉說，中央捍衛主權，支持地方拚經濟。地方政府固然要追求地方利益，但中央須把關集體利益，兩者形成平衡，「當地方追求利益影響集體利益時，中央就要出來管了」。

(中國時報)

韓拋2個不能懷疑 盧籲放下意識形… 現階段一國兩制難獲民意支持

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。