陳明通感慨 兩岸情勢轉變超乎想像

2019年01月04日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

面對「習五條」及大陸國台辦首度點名蔡總統搞「兩國論」，陸委會主委陳明通昨親上火線主持記者會，他先是「陳教授」上身，講解「九二共識」來龍去脈；並拿出《還原1992年香港會談歷史真相》講義，駁斥1992年無「共識」，無「一中各表」。不過，面對大選年的兩岸關係，陳明通感慨，兩岸情勢轉變超乎他想像。

被問及面對中共「促統逼談」力道加強，如何看待今年大選年兩岸關係？陳明通感慨表示，自己去年3月19日上任後答應要「理順兩岸關係」，沒想到「情況發生轉變超乎我想像」。但只要在位一天，就會一本初衷繼續努力，讓士農工商發大財。

陳明通說，台灣是民主國家，呼籲對岸尊重2300萬人集體意志，政黨會輪替，但台灣人民不接受中共統治非常清楚，「不要低估台灣老百姓決心」；也因這決心，讓政府與各黨派都有堅定意志捍衛台灣集體利益。「希望北京方面明白，這樣兩岸關係才有解」。

陳明通強調，統一是中共黨和國家3大歷史任務之一，自毛澤東以降無改變過，兩岸要進展，最重要是將心比心換位思考，不應把政治框架強加台灣，也有超過80％民調不接受一國兩制。

陳明通透露，日前他赴澎湖主持縣長監交，向澎湖縣長賴峰偉說，中央捍衛主權，支持地方拚經濟。地方政府固然要追求地方利益，但中央須把關集體利益，兩者形成平衡，「當地方追求利益影響集體利益時，中央就要出來管了」。

(中國時報)