現階段一國兩制難獲民意支持

2019年01月04日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

針對大陸國家主席習近平發表《告台灣同胞書》40周年紀念談話，中國國民黨昨發表聲明表示，堅決反對台獨的立場絕不動搖，但也強調，「一國兩制的台灣方案」並非「九二共識」內涵，目前兩岸處於「分治」的狀態，現階段「一國兩制」恐難獲得台灣多數民意的支持。

國民黨重申，依照中華民國憲法規定，中華民國是一個主權獨立的國家，國民黨堅決反對台獨，這也是一貫且堅定的立場，絕不動搖。

此外，國民黨指出，1992年11月兩岸海基、海協兩會在雙方政府各自授權下，歷經協商及函電達成「九二共識」，即「兩岸都堅持一個中國原則，但對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」，顯示兩岸關係求同存異性質，既符合客觀事實，也符合雙方規定，更能暫時擱置分歧，這也是主席吳敦義所言「一中各表」的「九二共識」。

對於習近平所提「一國兩制的台灣方案」，國民黨強調，這並非「九二共識」的內涵，目前兩岸處於「分治」狀態，現階段「一國兩制」恐難獲台灣多數民意支持。國民黨期待兩岸能從事制度競爭，以最佳的福國利民制度，增進兩岸人民福祉。

國民黨也批評，民進黨執政兩年多以來，兩岸關係陷入停滯與困頓狀態，兩岸海基、海協兩會制度化協商交流服務平台停止運作，導致許多兩岸共通的民生經濟問題，無法獲得有效解決。

國民黨指出，自2005年以來即定期舉行兩岸交流及協商，透過此制度化安排，解決彼此許多問題。兩岸關係交流與發展必須繼續和平向前行，民眾期盼雙方繼續擴大深化交流。國民黨與立法院黨團及地方首長也都熱切期盼雙方能為兩岸的和平穩定發展共同努力，創造互惠雙贏的局面。

(中國時報)