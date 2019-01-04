兩岸走向全面對抗形勢

2019年01月04日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸國台辦發言人馬曉光昨首度點名定性蔡英文是赤裸裸兩國論。學界指出，這是嚴厲警訊，蔡不給兩岸關係留餘地，只會讓民進黨自取滅亡；在外交、軍事、經濟各方面，大陸有辦法對付她，兩岸已走向全面對抗形勢。

廈大台研院教授劉國深指出，大陸自蔡英文上台至今才點名，代表先前對她留著一道門，希望蔡給自己留餘地。他說，兩岸交流需要智慧和情商，過去李登輝和陳水扁時期，蔡具備兩岸交流經驗，大陸曾一度期待蔡為台灣找出一條路，「但這段時間以來，蔡英文表現荒腔走板，講話都不留餘地，每講一次話，就重重傷害一次大陸民心。」

「尤其1日新年講話的正式場合，蔡一改過去兩年對大陸稱呼，直呼『中國』，令大陸對她已絕望」，劉國深說，這就是蔡英文搞兩國論的正式宣言，與大陸徹底決裂，實際已無迴旋餘地。

劉國深表示，蔡英文先前稱呼「中國」時，大陸方面就已透過管道傳訊息給她，力勸不要走到這一步，但很遺憾還是發生。他說，蔡稱呼「大陸」為「中國」，產生的效應非常惡劣，給她自己造成很大障礙，她現在已無籌碼和大陸談，「國台辦直接點名，就是非常嚴重的警告。」

至於大陸會否採反制措施，如挖走台邦交國或加大軍事施壓，劉國琛說，「大陸的工具箱滿滿的都是對付台獨勢力工具，外界猜測或推論都符合邏輯。」

澳門理工學院名譽教授邵宗海昨表示，從近日蔡習交鋒可發現，兩岸當局「言辭對抗」已進入新的過程，台北走向「全面對北京抗衡」局勢，他認為蔡英文雖然首位對北京領導人「發難」的台灣政治人物，但絕對是「特別針對性反駁中共領導人」的台灣領導人，如此言辭自會導致北京對蔡進展到「厭惡的反感」，他研判兩岸形勢會更惡化，至少確定蔡任內，兩岸緊繃情勢必持續至2020年。

(中國時報)