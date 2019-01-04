新聞透視》自認造王者 國政要務事事都要管！台灣向下沉淪 李遠哲難卸責

2019年01月04日 04:10 中國時報 朱真楷 、 楊佳穎 、 楊孟立

1987年5月，前中共領導人鄧小平（中）會見美籍科學家李遠哲（左）、李政道。（中時報系檔案照片）

不承認92共識靠攏獨派...蔡總統曾自認"中國人"

一座諾貝爾獎，讓李遠哲開始以「完人」自居，國政要務事事要管，甚至自視為造王者，總愛指導選民該挑誰當總統，選後再化身政治幽靈對當局指手畫腳，只是每次都是必錯無誤，個人雖享盡榮華，台灣卻因為有他而向下沉淪，不見向上提升。

「這個人，以為自己是萬能的，教改要管，九二一重建他在行，兩岸問題希望插一手，到處點到為止，卻從來不願意腳踏實地做最基本的苦工，這會變成在搞造神運動」。這席話，不是出自哪位國民黨人之口，而是李登輝對李遠哲的評價。回顧歷史，也確實如此。

李登輝曾批 搞造神運動

1986年，李遠哲拿到諾貝爾獎後隔年，就跑到北京人民大會堂見鄧小平，告訴對方許多民進黨大老過去其實存有社會主義思想，雖然外界難以評斷此行是否有輸誠意味，但李敖就曾批評李遠哲到北京就是想擔任中央學術單位負責人。

1994年，李遠哲在時任總統李登輝的邀請下自美返台接掌中研院，爾後每當台灣面臨命運交叉口，就會看見他出來指點方向，其中就包括引進吳京任教育部長推動教改，就此成台灣大學浮濫、大學生素質低落的萬惡淵藪。

挺扁挺蔡 看錯率百分百

2000年，李遠哲更籌組「國政顧問團」挺陳水扁，結果卻是讓台灣人選出因貪汙而鋃鐺入獄的總統；2012年總統選前，他以科學家名義力挺蔡英文失敗；2016年，他又再度推薦蔡英文是最好人選，還說「這次絕對要讓她成功」，結果蔡果真當選，問題是才短短2年就趨近崩盤。

嘴說不從政 卻愈管愈多

幽默的是，2000年李遠哲被問到為何不直接從政？他說，「我覺得這不是我能夠勝任愉快的事」，「如果我擺錯了棋子，放在不對的位子上做不好事情，我想這也不對」。結果嘴巴說不要，身體卻很「老實」的愈管愈多，多到把自己當成king maker。

悲劇的是，假若李遠哲真是「完人」，以他介入國政的程度來看，台灣肯定是向上提升。問題是從結果論，請問他在政治領域所主張過、支持過的人、事、物，哪一項是對的？這位「看錯率」百分百的科學政客，也從未就錯誤判斷有過任何道歉，怎麼還能有自信告訴台灣該往哪走？

昨天李遠哲發公開信要蔡英文別再連任後，果然引來藍綠共憤。不只羅智強嗆李遠哲「沒資格說這種鬼話」，連綠委都酸說反對因驚恐或糊塗而造成的無謂分裂。所以，請問李遠哲，你還要誤國誤民到何時？是不是該放台灣一馬了？

(中國時報)