4老密謀登廣告 恭請蔡麥擱蒜

2019年01月04日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

老人「密謀」開第一槍！總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院院長李遠哲4人，刊登廣告發表公開信，請蔡英文放棄連任，交出行政權，並退居第二線。吳澧培接受本報專訪表示，這封信已醞釀兩星期，就是「恭請總統不要再參選了！」

吳澧培等人是否對2020總統大選人選有盤算？他說，「我們談好了，不涉及民進黨要推誰」，但小英再出來，「我就不會投給她了」。

吳澧培等發表《致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任》有兩個訴求，第1請蔡英文放棄連任及交出行政權，退居二線；第2列出閣揆人選條件，必須有理念、有能力、有行政經驗，有成績可為人所稱道，「更重要的是完全沒有獵取大位的野心。」

吳澧培指出，從敗選至今，看不到總統在反省，她的民調已掉到19％，「我認為，還會再低」；他說，「蔡英文要選連任的話，贏的機率接近零」。

吳說，兩周前他就先開口「不然，就請她麥蒜（不要選）？」彭明敏認同，後來找了李遠哲，「李也同意，也認為蔡英文這個人，確實都沒反省，你跟他講話，每樣事情，她都有辯解，從來沒有說「對不起，這件事我想的不周到、對不起，這件事我錯了！」，她不懂怎麼反省，不是不想反省。

「廣告還未登，總統府就知道了！」他說，這段時間很多人找他說，「現在小英在這麼艱困，跟習近平『拚得要死』這樣落井下石怎麼可以？但我們認為這是不相干」。

吳說，他要辭資政，就是要說良心話。去年12月27日他去總統官邸，與蔡大概談了一個多小時，內容包括管中閔案、年改、司改、轉型正義、婦聯會等事，談完後他搖頭說，「是啊，很難救了（蔡英文選情）」，「有人勸我，你不要太兇，她（總統）會承受不住；我想我的判斷是對的，她不能選了。」

談到賴清德，吳澧培說，賴已經說要辭職，若不辭職，就言而無信，「我認為，他辭職也好，這就表示他跟蔡英文這個政府明顯切割，將來路就比較寬，若賴有什麼想法，會比較自由」。

至於閣揆換上蘇貞昌，他說要看蘇是否有勇氣對小英說要更大的權限，「我猜蘇貞昌應該會跟蔡英文爭取這些」，但是看來，小英是放不下。

(中國時報)