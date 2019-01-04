綠委批大老亂入 不會留下漣漪

2019年01月04日 04:10 中國時報 郭建伸 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委李彥秀表示，希望不要因為民進黨內部紛爭，使得政院施政停滯不前。（劉宗龍攝）

總統府資政吳澧培等人「呼籲蔡總統不要競選2020年連任」，民進黨立委們則憤慨直言，此聲明不僅時機點不對，也給兩岸、國際錯誤的負面訊息。綠委趙天麟更猛批，大老們的「亂入」，未來在歷史洪流中甚至不會留下漣漪。

綠委羅致政受訪時說，他可以理解這些大老的憂慮，但他認為這是時機不對、訴求不宜，非常負面的聲明，國際上可能會認為不必與蔡政府打交道，他很遺憾看到這個聲明。

羅致政說，大陸國家主席習近平才剛發表對台灣不友善的言論，此時應該是登報表達對習近平的不滿及反對，結果反而槍口對內，「攘外前必須安內，結果沒安內，反而先製造內鬨」。

羅致政也批大老兩個訴求是要求蔡總統放棄連任，把行政權交出來，但「行政權交出來後，然後呢？」羅說，行政院長的權力來自於總統，如果總統宣布不連任、跛腳的話，一個跛腳的政權如何叫的動文官？

綠委趙天麟說，這兩天是美中台三邊關係的大日子，三邊領導人為了國家利益正在進行博弈，但台灣內部卻不斷有人亂入，除了前天有高雄市府的「三個必須」回應，今天則有四位獨派大老的「逼宮」聲明，皆衝著蔡英文而來。

國民黨立委李彥秀則說，顯示民進黨內部派系鬥爭越演越烈，而接下來離2020大選還有13個月，不希望看到民進黨因內部派系鬥爭，急於推出其他候選人，造成行政院施政停滯不前，最終讓台灣空轉。她進一步說，令人好奇的是民進黨獨派大老心中屬意人選到底是誰，但無論如何民進黨現在想找個戰犯。

國民黨立委許毓仁則說，現在蔡英文已正式進入超級跛腳狀態，選後內閣沒總辭負責，又找不到新閣揆，在內外夾攻狀況下，民進黨內對蔡英文連任又投下不信任票。他表示，國民黨現在還是做好分內工作、扮演監督角色，並在既定時程提出最強總統候選人。

(中國時報)