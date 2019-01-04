美著名中國問題專家 黎安友剖析大局！避免戰爭 陸美關係新壓艙石

2019年01月04日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美陸建交40周年之際，美國著名中國問題專家、哥倫比亞大學政治學教授黎安友(Andrew Nathan)表示，曾經是美陸關係發展基礎的地緣政治、貿易、大陸走向自由民主等因素並未完全消失，避免戰爭爆發成為未來維持美陸關係的新基礎。

陸經濟崛起 改變依存關係

美國之音（VOA）這篇以「黎安友：避戰—美中關係新的『壓艙石』」為題的報導指出，美陸關係現在進入緊張、困難、複雜而且難以管理的時期，黎安友認為導致這種狀況的主因，是大陸經濟崛起，同時也由於雙方政治制度的不同，但最基本的理由是大陸在經濟上的崛起。

澳洲前總理陸克文說，曾是保持美陸關係這艘大船平穩的壓艙石已經被丟棄。可是黎安友教授認為，地緣政治、貿易和相信陸最終會朝民主自由發展，這些曾是美陸關係的壓艙石並未完全被丟棄，只是分量減輕了。他認為，未來兩國關係的壓艙石，是雙方都怕衝突升級到戰爭可能帶來的危害。

黎安友說：「能夠阻止兩國關係極端化的壓艙石主要是害怕打仗。」不過，黎安友強調，美陸衝突跟當年美蘇冷戰不同。美蘇冷戰是全球性敵對格局，雙方都試圖建立屬於自己勢力範圍的政權以控制全球；他認為，如今美陸衝突的區域偏向地區性，發生大規模戰爭的可能性極小。

地緣政治、民主 分量減輕

黎安友表示， 西方世界早已認識到大陸國家主席習近平不會繼續推行西方的民主。「他做了兩年左右，我們已經認識到他不會推動整改，他採取一個比鄧小平、江澤民、胡錦濤更冒險，或者說更積極的國際和國內的政策，宣布『中國夢』、『兩個一百年』、『新型大國關係』等。我們在西方開始認為中國可能不會尊重既定的國際格局。」

但黎安友指出，習採取的是比較小心的方式，包括在南海建立人造島礁，「也是走一步看一步」。

稱習專家 暗批川普沒智慧

相較之下，他認為未來發生戰爭的危險主要來自美方。他說：「習是搞政治的專家，我認為打仗的危險更多在美方的領導，美方的領導可能沒有足夠的智慧和經驗，來知道他做的事情有多危險，而習知道能做什麼、不能做什麼。」

現年75歲的黎安友教授，1960年17歲時進入哈佛大學，師從費正清，先讀東亞歷史，後攻政治學，研究中國政治超過半個世紀，中國相關的單獨著述或合著不下15本。

(中國時報)