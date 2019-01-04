美代防長上任 告誡緊盯大陸

2019年01月04日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國代理國防部長夏納翰2日在內部會議中表示，他會延續前防長馬提斯任內擬定的戰略方向，即遵循新《國防戰略》（NDS）指引，聚焦於因應大國競爭的挑戰。夏納翰還向官員們重重地強調了三次：「中國、中國、中國」，明言將特別關注大陸的動向。一般認為，這顯示美國的軍力將更多的部署在亞太區域，陸美之間的潛在軍事衝突也隨之升高。

大陸外交部發言人陸慷表示，「陸美作為兩個大國，如果尋求的是夥伴關係，則會得到夥伴，如果尋求的是對手關係，則會得到對手。

原美國防長馬提斯與川普總統多次意見不合，終於在川普決定將美軍撤出敘利亞時辭職。原副部長夏納翰元旦起擔任代理防長，2日首次召集五角大廈高層文官開會，並發表了談話。

據要求匿名的美國國防部官員透露，「代理防長夏納翰告訴他的團隊應關注《國防戰略》，讓這一努力繼續推進」。據轉述，夏納翰在會議上強調，在應對敘利亞和阿富汗持續進行中的軍事行動的同時，美軍高層「要謹記中國、中國、中國（remember China, China, China）」。

上述官員並未詳述夏納翰對大陸的看法，但有其他官員形容，夏納翰是五角大廈對陸立場更加強硬的倡議者。據悉，夏納翰在去年初公布的新版《國防戰略》制定過程中扮演要角，而該戰略將「大國競爭」視為美國國防的首要關切，並點名大陸與俄羅斯是主要競爭對手。

1日接掌五角大廈後，夏納翰也在一則新年推文中表示，「在2019年，美國《國防戰略》將持續指引我們。美國的軍事力量持續是我們專注的工作。」他另發表聲明說，他「期待與川普總統合作，推動其願景」，即包括從敘利亞撤軍，以及裁減駐阿富汗美軍人數。

川普總統2日在白宮主持內閣會議，夏納翰就坐在他左邊。會上，川普提到不滿意前防長馬提斯在阿富汗的表現，問道：「他為我做了什麼？他在阿富汗做得如何？不太好。」川普還補上一句：「歐巴馬總統曾開除他，基本上我也是。」

(中國時報)