美軍將在沖繩舉行反艦飛彈演習

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中國時報
／東京3日電

《產經新聞》報導，駐日美軍2日通知自衛隊，今年起將在沖繩縣首次舉行地對艦攻擊的彈道飛彈訓練。大陸的航空母艦與艦艇近來不時通過沖繩海域，在太平洋活動日趨頻繁，美軍此舉實有抑制陸方艦艇進出太平洋的用心。美軍將來也打算與自衛隊舉行地對艦飛彈的聯合軍演。

報導指出，對艦飛彈的運用，主要是針對「中國在戰事發生時將阻止美軍接近」的對抗措施，彈道飛彈的試射訓練可確保緊急出動時的實效性。美軍也重視加強與日本陸上自衛隊地對艦飛彈部隊的聯手因應能力。

美軍在地對艦彈道飛彈訓練中運用的是高機動性多管火箭系統「海馬斯」(HIMARS），海馬斯是發射台，裝載的是陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），射程約300公里，可攻擊軍艦，也可進行島嶼間射擊等的對地攻擊。

海馬斯的象徵是輕量化，可用運輸機載運，機動性高，目前已在華盛頓州的美國陸軍第1軍團展開部隊。美國陸軍在沖繩設有特種部隊，約400名隊員大多在海外執勤，與海軍陸戰隊不同的是，缺乏機動部隊。飛彈部隊的展開可彌補此一弱點，預測海馬斯等的訓練將安排在沖繩的美軍基地內。

美軍去年7月在夏威夷舉行環太平洋聯合軍演時，曾投入海馬斯與陸上自衛隊的12式地對艦彈道飛彈進行首次的聯合地對艦戰鬥訓練，下一步則計畫在中國眼前舉行聯合軍演。

美軍在沖繩縣展開對艦、對地飛彈，在從東海到南海的「第一島鏈防衛」上提高美日聯合應對能力的意義重大。

(中國時報)

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