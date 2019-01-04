蔡政府親美遠中 吳釗燮強調非故意

友善列印
中國時報
／台北報導

蔡政府上台後，台美關係相對進展，但兩岸關係卻陷入嚴峻，被外界批「親美遠中」。外交部長吳釗燮昨強調，這不是「非美即中」的選擇，台灣改善與美、日關係時，「並沒有故意疏離中國」。

吳釗燮上任後，不斷加強與美國的關係，而美國國會也通過多項友台法案，相較兩岸關係陷入僵局，被在野黨批評蔡政府實行「親美遠中」政策。

不過，吳釗燮表示，台灣要跟中國改善關係，不代表與美國需要保持距離，這不是「零和遊戲」。

吳釗燮表示，這不是「非美即中」的選擇，台灣在改善與美、日等理念相近國家時，並沒有故意疏離中國，台灣無法與中國維繫好關係，可能因素不在於台灣，而在於中國。

吳釗燮認為，蔡英文2016年就職演說，已經釋放善意到底，卻無法換來中國對台灣的善意，台灣在國際社會上持續遭到中國打壓，在軍事上遭受中國威脅，台灣當然必須有所反應。

吳釗燮強調，不是台灣戰略選擇「遠離中國、親近台灣」，而是改善與美國、歐洲、日本等其他國家關係時，來自中國的壓力逐漸增加，致使台灣與中國間的距離越來越遠。

吳釗燮說，若台灣與中國要改善關係，也要中國拿出具體辦法，以中國國家領導人習近平日前《告台灣同胞書》來看，顯然中國並沒有將台灣已是民主國家的事實納入思考。

吳釗燮指出，雖然中國提出台灣版的「一國兩制」，但中國顯然沒有注意到台灣人民拒絕「一國兩制」的態度非常堅定，也沒有將台灣人民對自己前途掌握的意願納入考量，這才是引起兩岸不必要爭議的最主要原因。

(中國時報)

大老阻蔡 游盈隆：正是我的心聲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。