蔡政府親美遠中 吳釗燮強調非故意

2019年01月04日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府上台後，台美關係相對進展，但兩岸關係卻陷入嚴峻，被外界批「親美遠中」。外交部長吳釗燮昨強調，這不是「非美即中」的選擇，台灣改善與美、日關係時，「並沒有故意疏離中國」。

吳釗燮上任後，不斷加強與美國的關係，而美國國會也通過多項友台法案，相較兩岸關係陷入僵局，被在野黨批評蔡政府實行「親美遠中」政策。

不過，吳釗燮表示，台灣要跟中國改善關係，不代表與美國需要保持距離，這不是「零和遊戲」。

吳釗燮表示，這不是「非美即中」的選擇，台灣在改善與美、日等理念相近國家時，並沒有故意疏離中國，台灣無法與中國維繫好關係，可能因素不在於台灣，而在於中國。

吳釗燮認為，蔡英文2016年就職演說，已經釋放善意到底，卻無法換來中國對台灣的善意，台灣在國際社會上持續遭到中國打壓，在軍事上遭受中國威脅，台灣當然必須有所反應。

吳釗燮強調，不是台灣戰略選擇「遠離中國、親近台灣」，而是改善與美國、歐洲、日本等其他國家關係時，來自中國的壓力逐漸增加，致使台灣與中國間的距離越來越遠。

吳釗燮說，若台灣與中國要改善關係，也要中國拿出具體辦法，以中國國家領導人習近平日前《告台灣同胞書》來看，顯然中國並沒有將台灣已是民主國家的事實納入思考。

吳釗燮指出，雖然中國提出台灣版的「一國兩制」，但中國顯然沒有注意到台灣人民拒絕「一國兩制」的態度非常堅定，也沒有將台灣人民對自己前途掌握的意願納入考量，這才是引起兩岸不必要爭議的最主要原因。

(中國時報)