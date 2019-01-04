離岸風電利益龐大 多方布局！藉國產化炒股 開發商賺飽就跑

2019年01月04日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

風電業者損失達上千億 恐撤台不玩了

「不少人懷疑，國產化的目的讓供應鏈廠商炒股。」對於離岸風電開發商拿不到5.8元優惠價，揚言暫停跟本土廠商的合約，清華大學科技法律研究所副教授高銘志點出離岸風電國產化政策墊高收購成本外的另一層圖利關係。

世紀鋼漲幅高達300%

高銘志說，像之前離岸風電開發商跟本土廠商簽MOU（合作備忘錄），就有人布局在低價位時候，然後藉這些利多儀式炒高股票，這點是很多人的顧慮。

去年優惠費率關門後，4大開發商未拿到簽約，讓不少離岸風電概念股走跌。但一位熟悉風電產業的分析師表示，離岸風電概念股去年表現炒翻天，像世紀鋼先前漲幅一度高達300%以上，中鋼構大漲逾3成，台船、潤泰材漲幅也很優。而不要忘記，世紀鋼先前營收可是走跌，與股價呈反比。

高銘志指出，「特許行業」容易有很多利益在裡面，除供應鏈外，對開發商也是，他們喜歡「前高後低」的階梯式收購費率，這樣10年後低價時就可以拍拍屁股走人。去年底上緯投控的海洋風電，將7.5％股權售予日本電力公司（JERA Power）就是一例。開發商每個階段一直蓋，可以藉「以案養案」獲利。

先拿特許 各地獵風場

不具名離岸風電分析師也支持這觀點，開發商有興趣的是拿特許、簽PPA（再生能源購售電合約）這個階段，之後經營因為要面臨颱風、地震、容量因素限制等風險，會乾脆脫手、或僅保留少部股權，帶著滿滿荷包再到下一個海外繼續「獵風場」。

這位分析師點出，開發商得積極想拿到優渥的購電價格，「要包裝的漂亮，賣價才會好。」

開發商堅持離岸風電躉購費率一定得5.8元的理由，是因為負擔國產化政策，但分析師直指，這點政府也說不清楚，5.8元內，到底有多少是國產化成本？它的內涵是甚麼？如果以競標價的2.2元到2.5元來做可不可以？

高銘志表示，是否一定得用較貴的成本建立國產化產業，有不同的聲音。他批評，工業局正在做國產化產業關聯審查，也無法確切知道，裡面使用到的零組件設備是不是MIT？「大家都不反對離岸風電，反對的是政府莫名其妙的制度，是不是給開發過多利益，獨厚外國？」

(中國時報)