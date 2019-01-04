金門防疫拉警報 豬隻改餵飼料

農委會主委陳吉仲（左上圖左起）、防檢局組長徐榮彬、家畜衛生試驗所代理組長鄧明中召開記者會，說明金門海漂死豬經防疫所採樣確定檢出非洲豬瘟病毒，檢驗周邊3公里養豬場並未發現豬隻感染（右圖，金門縣防疫所提供），經判斷死豬為大陸漂來。（郭吉銓攝）

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中國時報
／綜合報導

金門田浦海灘1頭從大陸漂來的死豬，被驗出「非洲豬瘟」病毒，縣府3日下午成立緊急應變中心，4日起將對確診病例周界半徑5公里內9戶養豬場豬隻抽血檢驗，另要求現有28戶餵食廚餘的養豬場改餵飼料，並由海巡署24小時加強岸際巡邏，全天候嚴防疫情跟著海漂死豬上岸。

去年12月31日在田浦灘岸發現的病死豬，金門縣防疫所次日採樣送驗後焚燒處理，並先訪視半徑3公里範圍內、位於碧山的1戶養豬場，該場飼養190頭豬隻中，僅2日有1隻因腦膜炎死亡，並非異常死亡，確定與疫情無關。

縣府採取最高規格防疫標準，決定擴大至周界半徑5公里範圍內9戶養豬場，今天將派員到各養豬場各抽血採樣20頭，檢體送請農委會家畜衛生試驗所檢驗。

縣府表示，金門目前有68戶養豬場、共飼養1萬1000頭豬，其中28戶有餵食廚餘，今天將召集養豬戶溝通，擬由縣府動用災害防治準備金，補助改吃飼料，封堵可能的防疫缺口，減少豬隻感染罹病機會，同時全島廚餘也將集中送往環保局堆肥場處理，嚴禁再用於餵食豬隻。

金門與大陸僅一水之隔，前年自對岸漂來垃圾381公噸，去年也有226公噸，往年也均有海岸線發現死豬情事，海巡署在目前防疫重點期間，將24小時全天候加強岸際巡邏，縣府允諾補助消耗性防疫資材，全力協同執行防疫作業。

縣長楊鎮浯強調，縣府已針對疫情一旦失控，模擬各種因應作為和分工機制，這些預防性措施均屬從嚴面對可能狀況，也是最壞的打算。

金門首次在海漂死豬驗出非洲豬瘟病毒，學者認為，金門豬肉產品應暫停輸台，雖然目前國內邊境管制已相當嚴密，但仍怕百密一疏，「第二道防線」養豬業者，政府應提供案例通報豬場撲殺全額補助。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗也表示，非洲豬瘟可能透過海漂死豬、人員流通、走私肉製品等方式傳進來，金門出現海漂豬，可說疫情已到「家門口」了，若豬場有異常死亡一定要呈報防疫單位，若業者還是載去屠宰販賣就完了，疫情一定會擴散。

(中國時報)

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