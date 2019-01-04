柱姐籲總統候選人 說清楚兩岸政策

2019年01月04日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨前主席洪秀柱昨針對蔡政府兩岸政策提出質疑，她表示，如果蔡英文總統不接受九二共識，要如何與對岸談？如果不接受一國兩制，她有何論述應該提出來。洪秀柱還主張，國民黨總統候選人要講出自己的兩岸政策，或乾脆來個黨內兩岸政策大辯論。

中國時報與中華泛藍協會昨天就如何發展合作共榮的兩岸關係，舉辦論壇。應邀出席的洪秀柱說，2015年她參選總統時，所提出的主張都是按照中華民國憲法，憲法就是一中憲法，且未來追求統一，《兩岸人民關係條例》也明說兩岸處於分治，蔡政府卻強調沒有九二共識，但九二共識歷史函電俱在，共識中的一個中國、追求統一也都符合我方憲法。

洪秀柱指出，馬政府承認九二共識，全面跟大陸交流，但如今官方往來斷絕，引發經濟停滯、外交挫敗、社會不安，都是源自兩岸關係不穩，為何政府還要一口咬定沒有九二共識、不接受一中前提？當年九二共識是求一中原則之同、存一中涵義之異，一中各表是我們自己在表，對岸是一中不表，認為事務性談判不涉及一中定義。

洪秀柱選總統時提出一中同表，主張透過和平協議，連戰與胡錦濤的連胡五大願景就有提到和平協議，馬英九選總統時原也把和平協議列為政見，兩岸政治性問題如不解決，永遠沒完沒了。她希望藉由一中同表，由原本我方是一中各表，大陸是不表，使雙方達成更進一步的共識。

洪說，大陸國家主席習近平這次還說在堅持九二共識、反對台獨的基礎上兩岸各界推舉代表，就兩岸關係協商，達成兩岸和平制度性安排，就是要坐下談，不然問題永遠無解，用合作取代爭鬥？用雙贏取代零和不是我們希望的嗎？

洪秀柱質疑，「陸委會說不接受一國兩制，難道要的是統一後一國一制？不願在一中前提下協商，難道我們的憲法不是一中嗎？鄧小平說過，坐下來談連國旗國號都可以談，不去談怎麼去主張去捍衛？可以不支持一國兩制，但到底要甚麼要提出來。對九二共識，就是應該要尊重憲法、尊重歷史、尊重承諾。」

(中國時報)