大巨蛋大突破！都審會開綠燈

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中國時報
／台北報導

遠雄大巨蛋3日舉行台北市都市設計審議委員會，遠雄提出大巨蛋容留人數近8萬人，以及57輛大客車減為28輛，雙方僵持4小時，都審會最終同意遠雄以高於環評人數59833人進行防災避難電腦模擬，大客車則維持57輛，並於大巨蛋L型基地解決臨停需求，若窒礙難行，勉強同意以全區檢討，等同推翻先前歷次都審會決議。

大巨蛋停工逾3年，因容留人數、交通計畫等議題未釐清，至今仍卡在都審會討論，尚未進入逐條審查，過去市府堅持應以環評人數59833人加戶外人數進行模擬，若遠雄提出模擬人數超過59833人，須於環境評估審議會提出變更。

新任都發局長黃景茂昨首度主持都審大會，台北市長柯文哲辦公室主任李文宗也到場，遠雄昨把松菸文創園區納入模擬範圍，並提出近8萬人模擬人數，同時把地面層57輛大客車改為28輛。

但委員王价具指出，遠雄每次審都推翻前次結論，提案數據也都不一樣，不知道該怎麼審，只是浪費大家時間，要求先確定模擬參數。

遠雄解釋，人數增加是因應營運後舉辦活動工作人員；大客車數量減少是評估未來真正會需要大客車場合僅企業年會、宗教法會，1年約8天，因此改提大客車28輛方案。遠雄建築師羅興華對於委員要求把模擬參數調到最嚴格笑稱，「有信心會過。」

都審會決議，遠雄應以環評人數59833人或7萬人以上進行模擬，大客車則維持57輛，並優先在大巨蛋L型基地解決臨停需求，若有困難，遠雄應提出困難點，將予以同意擴大整個基地規畫，下次依模擬資料再討論。

至於大巨蛋都審何時完成？柯文哲表示，他知道怎麼做人家都會有懷疑，所以昨審查錄音錄影，還網路直播，給社會大眾監督，將來不管結果怎樣，對我們這種執政者來講會比較安全。

因大巨蛋被逼退的前都發局長林洲民，昨凌晨於臉書發文表示，大巨蛋都審重點是公共安全，然而，他被請辭的理由，「林洲民離開，大巨蛋都審比較容易過」。他強調，「罩(趙)友友們退開，台北是我的家，我的家人在這裡，我也會死在這裡！」

(中國時報)

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