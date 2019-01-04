蘋果財測爆雷 全球股市嚇趴

2019年01月04日 04:10 中國時報 洪凱音 、 陳昱光 、 林國賓 、 方歆婷 ／台北報導 ／台北報導

為刺激蘋果新iPhone的買氣，電信三雄齊降價。（本報資料照片）

蘋果爆雷重挫 亞洲蘋概股中箭落馬

2019年新年初始，繼大陸、台灣製造業PMI陷入萎縮後，蘋果昨公布最新財測「再開一槍」，罕見下修首季營收數字，造成亞股「嚇」趴，不僅台股失守9500點，蘋果魔咒也由亞股擴散至歐美股市。

美股跳空開低 道瓊大跌

美股3日早盤跳空開低，道瓊大跌300點、那斯達克指數跌1.06％。蘋果股更是跌幅沈重，以下跌14.17美元開出，重挫8.97％；德國與法國股市3日均大跌1.5％，Stoxx 600泛歐股市指數重挫近1％，歐洲蘋概股意法半導體（STMicroelectronics）與奧地利微電子（AMS）跌勢尤重，前者重挫9.3％，後者更崩跌19％，全球股市新年開局大多不盡理想。

蘋果昨以大陸等新興市場意外放緩，下修首季營收數字，為近16年來調降首例，蘋果股價一度跌破7％，周四盤前跌幅更擴大近9％，而台股受蘋果調降首季財測影響，電子權值股再度成為外資減碼重心。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，蘋果下修財測，美股、蘋概股恐怕會反應幾天，但先前已經傳出新機銷售不如預期，因此，要再重挫大跌的機率也不高。

不過，以中長線的角度來看，蔡明翰認為，陸美貿易戰一來一往的談判、角力，加上景氣下行風險，才是影響全球股市的重點；若貿易繼續打下去，企業獲利將下修到連正數都不保，台股絕非跌個1、2千點可以解決；以貿易戰見好就收的情況預估，台股今年低點將落在8200點。

全面開戰 台股恐跌2千點

陸股昨早盤有拚「逆轉勝」的意味，三大股指一度齊翻紅，但無奈反彈無力，震盪幅度加大，深圳指跌跌不休、收在7089點，創2014年5月以來新低。

群益投顧董事長蔡明彥指出，近期政經局勢不穩，加上科技產業結構性問題並未改變，台股接連因大環境不佳，半導體成長陷入瓶頸，以及大陸經濟展望偏保守、蘋果調降財測等利空反應，台積電、鴻海、大立光三王都來到前波低點邊緣，且進入首季傳統淡季，基本面「乏善可陳」。

(中國時報)