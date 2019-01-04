景氣低迷 製造業連6月黃藍燈

2019年01月04日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台經院昨公布2018年11月製造業景氣燈號，信號分數月減1.23分，景氣燈號連續亮出第6顆代表「低迷」的黃藍燈，就景氣信號分數來看，不僅較前1年同期表現差，也是自2018年4月以來新低水準。

台經院分析，製造業景氣燈號連續亮出6個月的黃藍燈，主要是受智慧型手機銷售不如預期、原油價格下跌以及半導體庫存過多所影響，加上陸美貿易戰爭端未解，廠商備貨需求保守，拖累當月出口與外銷訂單由紅翻黑，影響需求面、原物料投入面與售價面等指標的表現。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，去年11月陸美貿易戰升溫，雙方尚未有90天暫時休兵的談判結果，以至於製造業景氣信號分數掉得特別凶，現在只求跌幅縮小、收斂，才能確定景氣已在底部不遠，進而再期待景氣由谷底反彈。

從目前陸續公布的經濟數據來看，孫明德表示，蘋果下修財報、台灣今年第1季外銷出口能見度不明，加上貿易戰的壓力，製造業更難喘息了，預估在短期間內，很難看到景氣燈號出現明顯反轉跡象。

這次景氣信號各主要組成項目觀察，有4個項目分數減少、1項上升，台經院經試算模型加權後，信號值減少1.23分，其中，需求面減少0.65分最多，其次為原物料投入面減少0.43分，而售價面及經營環境面則分別減少0.27分與0.07分，燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。

(中國時報)