愛瘋失寵 電信三雄降價衝買氣

2019年01月04日 04:10 中國時報 劉季清 ／台北報導 ／台北報導

為刺激蘋果新iPhone的買氣，電信業者再度使力！繼中華電信在2日宣布新款iPhone XS Max、iPhone XR降價之後，3日台灣大、遠傳也加入該兩款手機的降價行列，若消費者選擇搭配特定的購機方案，最高可現折4,000元。

蘋果新機iPhone XS在去年9月下旬正式開賣、iPhone XR則是緊接著在同年10月底開始銷售，然而推出之後銷售成績、買氣不如預期的消息，2日蘋果執行長庫克已親自證實。電信三雄緊接著就同步宣佈降價。

市場人士指出，新款iPhone銷售狀況與業者預期有明顯落差，為催化民眾購機意願、同時鼓勵用戶申辦999元以上的高資費方案，以拉抬ARPU（每用戶平均營收貢獻），加上耶誕節到農曆年節期間是購機、換機旺季，所以業者選在元旦過後降價，期望藉此刺激銷量。

中華電信最早開槍，2日率先宣布到2月28日止，消費者只要購買iPhone XS Max、iPhone XR，再搭配特定方案，月付資費999元和1,199元，就可以折價2,000元。若選擇月付1,399元以上的高資費方案，最高更可現折4,000元。針對舊機換新機的方案，中華電則表示，將加碼贈1,000元購機優惠。

台灣大、遠傳也都跟進，推出降價方案，且優惠不輸中華電，另對老客戶舊機換新機，更是加碼送，優惠方案，最高都可再折5,000元。等於原價26,900元的iPhone XR 64G新機，只要7,900元即可入手。

(中國時報)