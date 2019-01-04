陸資從嚴認定 增協議控制

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中國時報
／台北報導

行政院會昨通過《外國人投資條例》及《華僑回國投資條例》修正草案，大幅鬆綁僑外投資，由「事前核准制」改為「事後報備」，但對陸資認定，則新增「協議控制」樣態門檻，從嚴認定，亦即陸資對投資事業具有控制權，即使持股低於3成，也視為陸資，依《兩岸關係條例》審查。

經濟部表示，《外國人投資條例》從1954年訂定以來，不論金額大小都是要事前核准，這次改為「原則事後報備、例外事前核准」，投審會執行祕書張銘斌預估，過去平均每年3500件申請投資，未來85％，即3000件可改採申報制。

張銘斌說，未來有4種型態採事前核准，包括1依投資行為、投資型態區分的一定金額或持股達一定比例者之案件；2投資負面表列限制類項目；3投資人為外國政府；特定地區投資人。

經濟部次長王美花表示，所謂「一定金額」，過去門檻是100萬美元，後續須與央銀等協商，以子法訂定。張銘斌補充說，100萬美元是最初暫定金額，未來還會再放寬。

另外，外資與陸資採分流管理。目前陸資認定標準以持股3成做為界定標準，但經濟部補充，這次修法新增「協議控制」樣態，亦即陸資持股即使低於3成，但「協議控制」，陸資對投資事業具有控制權，也視為陸資，將依《兩岸關係條例》審查管理。

此外，修法也強化管理措施，增訂主管機關的事後管理權限，罰則由原先撤銷投資或取消結匯權的處分，修正為違反證券投資得處24萬至480萬元罰鍰，並得停止投資證券1年或註銷登記；違反股權投資應申請未申請處12萬至60萬元罰鍰、應申報未申報處6萬至30萬元罰鍰，並得命其改正、停止股東權利停止或撤回投資等不同態樣。

(中國時報)

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