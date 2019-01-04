月薪20萬以上 主管職擬納責任制

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中國時報
／台北報導

美國商會日前透過國發會申請提案「一定薪資條件的監督管理人員」納入責任制，原本勞動部對於監督管理人員的定義及範圍不明，持保留態度，不過勞動部昨（3日）證實，擬定月薪20萬元以上主管納入責任制，且所有行業皆適用，這也是首例以薪資做為責任制門檻。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，勞動部這樣是「多此一舉」，高薪主管可以用民法委任關係，而不是納入責任制，雇主可能會用長工時對待，對這些高階主管不公平。另外，勞動部應該要檢討勞基法第84條，而不是後門一開就讓勞動條件無法得到保障，讓過勞死的案例層出不窮。

美國商會、歐洲商會透過國發會向勞動部提案，建議將「一定薪資條件的監督管理人員」納入《勞基法》第84之1條（俗稱責任制）適用。

勞動部預計下周二預告10天，聽取各界意見彙整後提報法規會，通過才公告實施。依勞動部職類別薪資調查，全台經常性薪資平均20萬元以上的高階主管約有3000人，大多是金融及保險業、醫療保健服務業等；若包含加班費、獎金等，則約有2萬7千多名高階主管月收入20萬。

目前根據勞基法第84條之一只有67種納入責任制，包括資訊服務業的主管人員、工程師，法律事務所的法務人員、保險業務員、房仲人員、廣告企劃人員、保全業、空勤組員等，而且必須簽署書面約定，並報請當地勞動主管機關核備。其中並不包括科技業，但已經被濫用到電子業等各種職業，導致過勞死事件頻傳。

(中國時報)

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