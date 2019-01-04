桃機漲租金 機票飲食恐變貴

2019年01月04日 04:10 中國時報 陳麒全 、 陳祐誠 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園機場公司去年12月底「告知」各航空公司及廠商，今年將調漲機場各項租金，最高項目漲幅達72％，最貴租金每平方公尺1440元，贏過台北101大樓的1303元奪下冠軍。航空與餐飲業者強烈反彈，面對日後將增加的成本，不排除調漲機票與餐飲價格因應，即旅客出國或在桃機吃碗牛肉麵，都要變貴了。

日本將加徵出境稅

另外，日本政府去年通過修法，自今年元月7日起，對2歲以上自日本出境的民眾，在機票與船票中課徵出境稅，金額為1000日圓（約新台幣290元），元月7日前購票的旅客不需收費，但在7日之後購票或更改行程，就會多收一筆稅金。而轉機或被迫轉降日本的旅客，則可免收。

桃機公司表示，為了桃園機場永續經營及反應市場真實價值，預計今年起調漲土地、房舍及報到櫃檯租金，實際調整日期待交通部核定後，會給整體駐站廠商預備時程，最快於上半年公告實施。這次整體房舍與報到櫃檯租金增加，對桃園機場2018年4650萬旅客來說，轉嫁成本不到1元，但對桃園機場永續經營有正面助益。

目前全台灣租金最高地點為台北101大樓，每平方公尺租金1303元，依這次桃機漲價幅度來看，桃機將以每平方公尺1440元奪下全國租金冠軍。

5億元租金轉嫁乘客

根據業者初步估算，以國籍的中華航空不包括集團附屬公司，每年要增加1億3000萬元支出，長榮航空及長榮集團子公司則增加1億8000萬元，所有航空公司及廠商加起來，增加費用約在5億元上下。有業者已準備在內部營運會議中拋出漲價議題，研議是否將這次租金漲價成本轉嫁給旅客。

航聯會指出，桃機去年收入超過200億元，淨利率接近3成、約60億元獲利，但要上繳超過31億元給民航事業作業基金、提撥桃園市政府7億元，留在桃機公司自行運用的僅約20億元出頭。

航聯會表示，政府及相關主管單位應正視桃機盈餘分配使用問題，多留一些盈餘給桃機公司改善機場各項建設，而不是每年調漲上繳費用，桃園機場公司沒有錢，就只能調漲使用費和房租，而營運業者賺不到錢，就只能轉嫁到旅客身上，最後導致旅客減少消費意願，如此惡性循環，對整個產業無疑殺雞取卵，毫無幫助。

(中國時報)