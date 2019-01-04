台灣燈會 鮪魚翻身當主角

2019台灣燈會2月19日將在屏東大鵬灣國家風景區登場，主燈「巨鮪來富」和小提燈「屏安豬」公開亮相。（中央社）

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中國時報
／台北報導

2019台灣燈會將在2月19日於屏東縣東港鎮大鵬灣國家風景區正式開幕，交通部觀光局一改以往作風，不再以生肖作為主題，改以與屏東接地氣的「東港鮪魚」作為主燈造型，展期結束後，主燈將留置原地，成為大鵬灣的新地標，屏東縣府還推出「遊艇賞燈」的主題式樂園設計。另外，今年推出的「屏安豬」小提燈，還可在裡頭存入2019元的銅板。

觀光局今天在圓山大飯店隆重揭開今年元宵燈會與小提燈造型，交通部觀光局長周永暉表示，今年燈會邁入三十而立，更有許多第一次的突破。

周永暉說，今年的燈會時間為2月19日到3月3日，主燈「巨鮪來富」代表豐收、平安，總高度16公尺，以2萬組以上的燈光迴路系統，使其可呈現1200萬的畫素色彩，展期結束後主燈不會撤離，將留置原地，成為大鵬灣的新地標。

屏東縣長潘孟安表示，元宵燈會除主燈區主體意象設計外，在地燈區也展現屏東在地熱情與元素，有別以往燈會傳統，特別結合46公頃的陸域與200多公頃的海域，推出主題樂園式的燈會設計，總共有22個主題、10條路線，民眾可以搭遊艇賞燈，欣賞屏東的特殊景觀與地貌。

小提燈「屏安豬」的設計師洪新富表示，屏安豬以屏東風豬爺發想，融合當地原住民魯凱族與排灣族的元素，內可裝入2019元的銅幣，也象徵財源滿滿。

「屏安豬」小提燈將在2月19日至3月3日期間、每日下午3點起在大鵬灣燈區3號聯合服務站（農再燈區靠12米橋處）、企業燈區發放，每人限領1盞，每日限量6000盞。

(中國時報)

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