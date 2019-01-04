永達紅包送愛 1小時募151萬

2019年01月04日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為延續紅包愛的精神，永達社會福利基金會昨於台北車站舉辦第7年的《永達紅包愛》公益記者會，用認講紅包袋的方式，持續傳遞愛與關懷，短短1、2個小時，當場就募得151萬元，以實際行動給予弱勢團體最實質的幫助。

永達保經暨永達基金會董事長吳文永表示，很多弱勢社福團體募款困難，不僅永達主管願意擔任募款大使，這次特別邀請體壇好手、藝人之光，藉由他們的高人氣，透過巧手繪製的專屬紅包圖案，讓弱勢機構的需求，有機會讓大眾看見，「雪中送炭」永遠比「錦上添花」來得更有意義。

永達紅包愛公益活動今年首度邀請台灣榮獲獎項殊榮的「體壇之光」羽球一哥周天成、空氣槍神射手林穎欣、呂紹全、跆拳小可愛林侃諭及「藝人之光」金鐘獎及亞洲電視學院獎女配角楊小黎擔任2019永達「紅包愛」愛心推廣大使，並繪製專屬紅包圖案，用自己的故事鼓勵弱勢孩童，為他們加油打氣。

永達扶助弱勢團體多年，吳文永表示，愈來愈多同仁、保戶及民眾主動參與「紅包愛」公益活動，透過這次宣導與推廣，希望孩子們的未來有人陪伴、給予關懷，這些超高人氣的體壇好手、藝人之光等，都可做為鼓勵弱勢孩童的成功故事，讓孩子們有機會翻轉未來人生。

這次義賣所得將全數捐給6家兒少機構，包括雷特氏症病友關懷協會、新竹愛恆啟能中心、高雄小天使家園、嘉義安仁家園、至善社會福利基金會、台南樂扶基金會；「永達紅包愛」公益活動，累計至去年已募集1020萬元善款，幫助36個弱勢社福機構渡過難關，紅包愛專案受扶助個案達2468人。

嘉義安仁家園表示，院裡的兒童多是原生家庭變故的孩子，近年募款不容易，這次募得的款項，希望能買部中型巴士接送孩子就醫、外出，得到更好照顧。

(中國時報)