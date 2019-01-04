新春刮中二獎 台彩送你賓士

2019年01月04日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

今年農曆假期長達9天，為了刺激買氣，台灣彩券昨宣布「2000萬超級紅包」等5款新春限定刮刮樂上市，總獎項不僅超過1000萬個、總獎金更超過88億元，過年最受矚目的2000元面額的「2000萬超級紅包」刮刮樂，首度推出二獎200萬元外，外加一部新款賓士車，要讓民眾新年刮出好運氣，財運旺盛一整年。

台彩總經理蔡國基表示，每年新春推出的2000元刮刮樂，是彩迷最期待的年度盛事，今年除了頭獎3名、獎金高達2000萬元外，最大的驚喜是首創二獎彩金200萬元外，還可獲得價值158萬元的賓士車，總計有5個名額，三獎100萬元的名額也從去年的200個提高至300個名額，整體中獎率逼近7成，堪稱史上最強的2000元刮刮樂。

蔡國基解釋，刮刮樂產品在台灣已相當成熟，「2000萬超級紅包」二獎加碼賓士車，就是期望獎品能更多元化，加上春節前後是民眾換新車的旺季，才特別挑選最新款、年輕化且男女都適合的2019年A-Class A180銀色特仕版，搭配二獎彩金200萬元，民眾不只荷包滿滿，也不必擔心賓士車機會中獎10％的稅金負擔。

蔡國基透露，這次「2000萬超級紅包」二獎加碼賓士車，是由台彩行銷預算所支出，若受到彩迷青睞、熱烈回響，未來不排除向財政部申請，由獎金支出來添購更多不同類型的商品，以帶入刮刮樂的獎項中，例如，環遊世界的郵輪、機票或是正搶購中的球賽門票等，以完成不同客群的夢想。

另一方面，台彩今年首次跨界攜手與新春賀歲片〈大三元〉合作，發行「大三元」刮刮樂，每張售價200元，共有5個頭獎200萬元，以及超過10萬個1500元以上獎項。

面額100元的「辦桌」是小面額中，中獎機率高達逾50％的商品，頭獎1萬元多達150個，很適合做為尾牙春酒活動的參加獎，帶動氣氛一起刮、一起樂。

(中國時報)