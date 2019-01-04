抗空汙 電動公務車百億商機

2019年01月04日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚試駛電動公務車，大讚輕巧、安靜、舒適極了。 （范振和翻攝）

路得寶是全台第一家取得電動車環保標章的電動車租賃公司。（范振和翻攝）

花蓮縣環保局與國內電動車租賃業者路得寶租賃公司合作，租用15輛純電動汽車充作公務車，也讓環保局成為全國使用純電動公務車最多的地方政府機關。縣長徐榛蔚3日出席啟用活動時強調，輕巧、安靜、舒適的電動車是花蓮邁向綠色城市的一大利器。

續航力充電效率提升

路得寶深耕電動車市場多年，是全台第一家取得電動車環保標章的電動車租賃公司，董事長陸成堅說，電動車的續航力及充電效率已大幅提升，不少人對電動車的接受度也相對提高，預料電動汽車執行成果發酵後，會在各縣市引發跟進風潮。路得寶評估2019年政府公務車汰換為電動車的需求至少20億元，至2030年電動公務車市場更將達到百億商機。

花蓮縣環保局以每月每台3.75萬元租用路得寶純電動汽車，且不限制行駛里程，同仁可安心使用。徐榛蔚昨天在記者會中表示，租貸15輛純電動車，這也是推廣綠色城市重要的一步。此次交付的15輛純電動小客車，是由國內電動車廠商凱勝綠能(2246)所銷售的電動轎車。

徐榛蔚昨試駛上下綠邊電動車牌、車號REA-2019的電動車，載著副縣長蔡運煌緩緩前行，坐在右後方的陸成堅不斷解說操作方式，車旁的營運長盧關仁則向觀眾解說車輛性能；繞行縣府前廣場一圈後，徐榛蔚笑著說，電動車輕巧、安靜、舒適極了。

環保局長饒忠表示，行政院已指示日後公務車屆齡汰換時，優先使用電動車，並要求2030年達到公務車全電動化的目標，環保局將積極配合辦理，此次環保局在徐榛蔚要求下以身作則，盼引領未來的環保綠能作業。

減少二氧化碳排放量

饒忠指出，租用15輛純電動公務車。若以每年每台行駛6萬公里計算，相較燃油租賃車輛，可節省約3萬元，並可減少3.5萬公斤的二氧化碳排放量。此舉宣示花蓮對抗空汙、守護洄瀾美景的第一步，意義重大。

盧關仁指出，花蓮是全台面積最大的縣，轄區內交通動線長，採用零汙染的電動車是保護環境最好的方式。此次交付的純電動汽車，每次充滿電可行駛達400公里，在地廣人稀的花蓮將能充分展現優勢。

交通動線長有利推廣

他強調，電動車只要30分鐘快速充電後，即可行駛100公里左右，改善以往同級車續航力不佳、充電時間過長的缺點。同時，為因應多台電動公務車的充電需求，在花蓮設有27座充電大站、3座小站。為了因應多台電動公務車的充電需求，能海電能公司也在花蓮境內增設7支充電樁，讓花蓮充電樁數量達30支。

饒忠表示，環保稽查人員從此不用再擔心造成空氣汙染，也歡迎大眾改用電動車輛代步，終結廢氣排放，永續維護花蓮的好山好水。

(中國時報)