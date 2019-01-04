海漂塑膠微粒 八掌溪口最多

2019年01月04日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

環團首度調查全台海域，發現100％含有塑膠微粒。黑潮海洋文教基金會執行長張卉君昨（3）日公布「島航計畫」調查結果，發現在繞行台灣一周、採集51個檢測點後，塑膠微粒遍布全台；其中八掌溪出海口最多，每立方公尺有64.12個塑膠微粒，研判可能是加工工廠造成。呼籲政府長期調查塑膠微粒問題，守護海洋生態與民眾健康。

黑潮在2018年5月耗資500萬執行島航計畫，首度針對全台海域塑膠微粒調查，航跡遍及台灣本島包括澎湖、小琉球、蘭嶼等離島，航行超過650海浬。經過半年調查分析後，昨公布結果。

黑潮研究員溫珮珍說明，本次研究採用美國非營利組織5 Gyres的網具設計及分析方法，將撈到的塑膠分成硬質塑膠（如瓶蓋）、軟質塑膠（如食品包裝）、發泡塑膠（如保麗龍）、塑膠纖維（如漁線、漁網）與圓形塑膠粒（塑膠原料）五種，結果發現硬質塑膠的占比最高，可見生活塑膠仍佔大宗。

根據檢測數據結果指出，這次採樣在每個測點都發現有塑膠微粒，每立方公尺海水中有0.016到64.12個塑膠微粒不等，若將水體換算成國際標準游泳池大小（長25公尺、寬21公尺、深度2公尺），有30幾個到10數萬個不等的塑膠微粒在游泳池中。

其中量最多的測點位於嘉義八掌溪出海口附近，每立方公尺有64.12個塑膠微粒，相當於國際標準游泳池中有13萬5千顆塑膠微粒，來源大多為塑料加工的原料，推測與上游或鄰近縣市的工廠活動有關。

其次為高雄後勁溪出海口與基隆和平島，每立方公尺海水中分別有4.90與3.10顆塑膠微粒，等於泳池中有約1萬顆上下的塑膠微粒漂浮其中。可能由塑膠袋、食品包裝為來源的軟塑膠佔9.7％；漁業活動如支撐蚵棚架的發泡塑膠佔6.9％。

台灣海洋大學榮譽講座教授邱文彥指出，塑膠微粒不但漂浮海面，也逐漸沉入海底，透過食物鏈的累積，除造成海洋生態危機，也危害人體健康。海洋汙染應屬海洋保育署的權責，但只有100萬元的預算，獲得資源根本不成比例。政府應該全面正視問題，推動塑膠微粒威脅中長期調查計畫。

(中國時報)