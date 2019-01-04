大賣場購物 婦停車場遇雙盜

2019年01月04日 04:10 中國時報 鐘武達 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

葉姓婦人手臂遭刀子畫傷。（謝瓊雲翻攝）

百貨賣場停車場重案實錄

年關將屆，彰化員林3日驚傳白晝強盜案。52歲葉姓婦人開車剛停進大潤發量販店停車場，就遭2名毒蟲闖進車內持刀架住脖子搶走皮包，婦人手臂被畫傷；所幸2名物流中心員工見義勇為，合力制伏1名搶匪後，警方2小時後也逮捕另名同夥，他們坦承缺錢購買毒品才鋌而走險，訊後依強盜罪嫌送辦。

警方調查，49歲劉姓男子與47歲洪姓男子都住鹿港，兩人都有毒品前科，目前沒有固定工作。

葉姓婦人昨天上午10時許，駕車到埔心鄉東西向快速道路旁的大潤發量販店，車子尚未熄火，人還坐在駕駛座；突然就有1名陌生男子闖入後座，然後持刀架住其脖子，接著另名歹徒由副駕駛座進入大喊「搶劫！」，強行將皮包奪走。

預謀作案 2員工勇擒匪

由於歹徒作案前，就在大潤發停車場附近閒逛，因為行跡詭異，引來賣場物流中心吳姓、林姓員工注意，所以，當2名歹徒犯案得手準備逃逸時；2人聽到婦人呼救便立即上前關切，合力將行搶皮包的劉嫌制伏，洪姓同夥則趁機逃離，過程中，洪嫌還將以75元買來作案用的西瓜刀丟進員林大排水溝。

手臂被畫傷 婦人嚇傻

警方在劉嫌落網後，清查出同夥洪男的身分及住處，旋即趕往鹿港逮人。不過，就在警方到達時，洪男見情況緊急，竟從住家3樓跳下，然後一路狂奔，最終還是被警方逮捕。

葉婦被送往員生醫院救治，右手臂有1道刀傷，縫3針已無大礙。她驚魂未定地說，開車到大賣場只是想要逛逛買些日用品，沒想到竟然遇到搶劫，當時整個人都嚇傻了，連手是怎麼受傷、歹徒長相都不記得。

歷經此劫後，她不停地用發抖驚慌的口氣說，「非常感激2名見義勇為的英雄出手相救，但以後真的再也不敢逛大賣場」。

劉、洪兩人坦承因缺錢買毒犯案，警訊後，依強盜罪嫌送辦，並追查是否涉及其他刑案。

(中國時報)