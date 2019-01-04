為了10萬元 錢莊討債逼死夫妻

2019年01月04日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

「10萬元要了2條人命，太可惡！」42歲陳姓夫妻前天在獅子鄉一輛廢棄廂型車內開瓦斯輕生，現場留遺書稱自己慘遭追債、被逼上絕路，檢警3日相驗，家屬質疑是地下錢莊逼死人，當場向檢察官提出重利、傷害、恐嚇等告訴，希望檢警能發揮正義，追出「真凶」，不可讓這些人逍遙法外。

陳男弟弟怒訴，哥哥只向地下錢莊借10萬，他們有必要把人逼到絕境嗎？不是恐嚇就是毆打，還下最後通牒要哥哥在10天內還錢，否則要他的命，但沒想到10天還沒到，哥哥已被逼上絕路。

他說，哥哥為幫太太籌開刀及做生意的費用，去年向錢莊借錢，1個月要還1萬，他付了3個月後付不出來，開始慘遭追討，上個月25日，不僅在枋寮被錢莊的人押走，還被打到腦震盪並恐嚇10天內還錢，嚇得打電話回來說，「最近不敢回家，已經被追殺了」。

他表示，事後哥哥回來一次，之後再也找不到人，直到警方通知才知道已自殺身亡。他無奈地說，哥嫂的死絕對不單純，除哥哥留下遺書直指是被地下錢莊追債追到活不下去、才自我了結外，錢莊的人也有到他們家及大嫂的娘家「詢問」，讓他們相當擔心。

警方表示，陳姓夫婦住在恆春，平時打零工維生，他們日前開車到獅子鄉的竹坑社區後，一直將車子停在舊社區活動中心旁，前天被發現陳屍在廢棄廂型車內，並將車門縫全數密封。 檢警相驗後，初步研判是一氧化碳中毒死亡，有關地下錢莊一事，警方已掌握相關線索追查中。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)