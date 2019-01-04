葡萄王董座認罪 緩起訴繳千萬

2019年01月04日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

股票上市公司「葡萄王生技」3年前涉嫌竄改產品效期，遭檢調偵辦。台北地檢署考量葡萄王董事長曾盛麟及員工坦承犯行，且已與下游廠商雅芳達成和解，昨給予曾盛麟及7名職員緩起訴，命曾盛麟須寫悔過書並繳交公庫1000萬元；另依詐欺等罪起訴葡萄王經銷部前總監陳清裕。

此外，曾盛麟姊姊、葡萄王關係企業「葡眾」總經理曾美菁與前男友林愈得，因涉及海外交易背信案，曾女事後將數千萬元公款還給葡眾公司，北檢昨依背信等罪嫌起訴曾、林及林姓男子3人、廖姓員工則緩起訴。

葡萄王生技2016年遭檢舉涉嫌竄改「晶識王」等產品效期，再重新分裝上架販售，檢調同年12月搜索葡萄王公司，負責人曾盛麟200萬元交保。2017年1月，檢調懷疑葡眾購入內湖辦公大樓時疑收回扣，諭令葡眾總經理曾美菁300萬交保並境管。

北檢昨給予曾盛麟緩起訴，另葡萄王經銷部前總監陳清裕，因涉入葡萄王家族內鬥，被曾盛麟胞兄曾盛陽挖角後，牽涉非法竊取葡萄王益菌王產品乳酸菌配方一事，決定不給予緩起訴，依詐欺等罪嫌起訴。至於曾美菁涉收回扣部分，罪嫌不足，予以不起訴。

對此，葡萄王聲明表示，改標事件係離職陳姓主管主導，再次向消費大眾表達歉意及遺憾，對北檢緩起訴表示尊重；至於葡眾案係屬葡眾總經理個人行為，將全力配合後續案件審理。

(中國時報)