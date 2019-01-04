葡萄王董座認罪 緩起訴繳千萬

友善列印
中國時報
／台北報導

股票上市公司「葡萄王生技」3年前涉嫌竄改產品效期，遭檢調偵辦。台北地檢署考量葡萄王董事長曾盛麟及員工坦承犯行，且已與下游廠商雅芳達成和解，昨給予曾盛麟及7名職員緩起訴，命曾盛麟須寫悔過書並繳交公庫1000萬元；另依詐欺等罪起訴葡萄王經銷部前總監陳清裕。

此外，曾盛麟姊姊、葡萄王關係企業「葡眾」總經理曾美菁與前男友林愈得，因涉及海外交易背信案，曾女事後將數千萬元公款還給葡眾公司，北檢昨依背信等罪嫌起訴曾、林及林姓男子3人、廖姓員工則緩起訴。

葡萄王生技2016年遭檢舉涉嫌竄改「晶識王」等產品效期，再重新分裝上架販售，檢調同年12月搜索葡萄王公司，負責人曾盛麟200萬元交保。2017年1月，檢調懷疑葡眾購入內湖辦公大樓時疑收回扣，諭令葡眾總經理曾美菁300萬交保並境管。

北檢昨給予曾盛麟緩起訴，另葡萄王經銷部前總監陳清裕，因涉入葡萄王家族內鬥，被曾盛麟胞兄曾盛陽挖角後，牽涉非法竊取葡萄王益菌王產品乳酸菌配方一事，決定不給予緩起訴，依詐欺等罪嫌起訴。至於曾美菁涉收回扣部分，罪嫌不足，予以不起訴。

對此，葡萄王聲明表示，改標事件係離職陳姓主管主導，再次向消費大眾表達歉意及遺憾，對北檢緩起訴表示尊重；至於葡眾案係屬葡眾總經理個人行為，將全力配合後續案件審理。

(中國時報)

防搶要訣 上下車觀察四周 馬英九洩密案 最高院撤銷有罪判…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。