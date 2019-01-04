馬英九洩密案 最高院撤銷有罪判決

2019年01月04日 04:10 中國時報 林偉信 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九被訴洩密案，一審判他無罪，但高院改判刑4月，案經上訴，最高法院認為，關說司法的人，若係總統、五院院長等，其所為對司法公正及公信力破壞甚鉅，非一般私人關說司法行為所能比擬，馬當時處置司法關說案，並非與公共利益無關，原判決有4項重大缺失，昨撤銷判決、發回更審。

本案屬於二審定讞案件，但因一審無罪、二審改判有罪，依修正的刑事訴訟法例外可有「1次」上訴最高法院，此次發回高院更審後，不管馬被判有罪或無罪，都不能再上訴。

馬英九被訴在2013年8月31日將時任檢察總長黃世銘向他報告，關於立法院長王金平司法關說案的偵查報告，洩漏給行政院長江宜樺、總統府副祕書長羅智強，9月4日再教唆黃將報告交付江宜樺，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等罪。

最高法院認為，司法獨立是國家健全法制的基礎，也是社會安定秩序的重要保障，政府對於司法關說行徑的適當處置，攸關司法公信力，高院未論述說明司法關說案是否嚴重傷害司法公信力，是否與增進公共利益無涉，卻作出對馬英九不利的認定，有判決理由不備的違法，因此撤銷有罪判決發回更審。

民進黨團總召柯建銘發出聲明批評，指最高法院「自我矮化、濫權發回、刻意護航、極為荒謬」；馬英九則再強調，「對自己的清白有信心，對法院的公正有期待」。

(中國時報)