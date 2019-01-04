不要PO臉書 柯對首長下禁令

2019年01月04日 04:10 中國時報 張潼 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

前都發局長林洲民頻在臉書PO文炮打柯市府，讓市府疲於應付，更臉上無光，結果傳出台北市長柯文哲2日主持市政會議，趁著新任首長首次出席會議，特別告誡所有局處首長「不要在臉書抒發情緒」、「政務官是來解決問題，不是來製造問題」，但卻被議員反譏，柯應先管好愛PO臉書的市長夫人陳佩琪。

「林洲民條款」下馬威

不過，現任首長之中，只剩下勞動局賴香伶有粉絲頁，但賴通常多PO政策相關。有局長私下認為，柯這道禁令「對新首長下馬威」的成分居多。藍綠議員則批評，市長夫人陳佩琪最常PO臉書，柯僅說管不了，這次對官員下令，根本「只准州官放火，不許百姓點燈」，且官員對於發言內容多半心中自有一把尺，這只凸顯柯文哲小心眼、「人和」問題仍然存在。

據透露，柯在會議中提到，政務官或當部屬的人，是要來解決問題，而不是給長官製造問題，除非政策需要，再去臉書宣傳，而不是一有不高興就上臉書發洩情緒。由於林洲民近日經常在臉書PO文，這番話讓部分局處首長私下議論，針對性頗為濃厚，也有下馬威的意味；但也有首長認為，柯當場語氣平和，應該只是期勉新的團隊。

對於柯文哲向首長下禁令，民進黨議員許淑華直指，作為市長，其實不需要特別去講臉書發文的事，因為很有針對性，只會讓人覺得在針對林洲民，加上林都已經被趕走了，再說這些話只顯得「太過小心眼」；此外，局處首長對於發言尺度本來就心中有把尺，特別下令，或許會讓人覺得不舒服，這也凸顯柯一向被垢病的人和問題。

佩琪呢？ 挨批兩套標準

國民黨議員王鴻薇痛批，規定首長不能透過臉書紓發情緒，柯文哲和妻子陳佩琪卻可以？根本是專制、兩套標準。

同黨議員耿葳也抨擊，陳佩琪身分不是市井小民而是「市長夫人」，臉書PO什麼大家都在看，既然如此，柯文哲也應該有所限制。

(中國時報)