車禍14起汐止交通大打結 罵聲連連

2019年01月04日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

汐止地區3日上午尖峰時段連續發生14起交通事故，各主要幹道塞到爆，短短1公里塞了1個多小時，居民罵聲連連，地方議員批評，汐止交通已是重症，市府除了加強緊急應變能力，更應加速拓寬道路，成立汐止交通轉運站紓解車潮；新北市交通局表示，將再檢討緊急應變處置流程。

幹道塞爆 議員促檢討

警方統計，昨上午7時至9時間，陸續獲報10餘件車禍，包括大同路、康寧街、樟樹路、工建路及汐萬路都有多起事故，另大同路靠南陽橋有1輛公車拋錨，造成交通大打結。

當地居民表示，從台鐵汐科站南站一路塞到爆，短短不到1公里，花了1個多小時，甚至不少國道車輛下不來，直接回堵交流道，也有網友抱怨兩個站牌塞了40分鐘。

交通局表示，新北交控中心上午陸續接獲事故及公車拋錨訊息後隨即處置，但天雨事故持續增加，造成交通惡化，將再檢討處置流程，提升即時監控及突發事件處理能力，加速故障車拖吊，以減少事故車輛佔用道路時間。

等10餘綠燈 還是動不了

民進黨新北市議員張錦豪表示，汐止長久以來的交通問題一次大爆發，連日下雨、家長接送小孩、大大小小車禍、交流道上不去，大同路及新台五路嚴重回堵，他在汐萬路接大同路就等了10幾個綠燈出不去。

張錦豪說，汐止的交通問題不單是個別局處能處理，主要原因仍是現況道路根本不敷使用，應請警局、交通局檢討原因，上下班針對重要路口加派人力疏散。

市府應變 應速拓寬道路

另民生汐止線，由新北市政府拿回主導權，汐止端先行施工，更應加快吉林街拓寬，銜接南湖大橋，最後成立汐止交通轉運站，集中疏解、人潮、車潮。

國民黨新北市議員白珮茹則認為，尖峰時刻突發車禍，市府應快速啟動疏導機制，已陷入重症的汐止交通，經不起連串狀況。

(中國時報)