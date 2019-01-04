元化地下道替代路 增監視器

2019年01月04日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

為配合機場捷運延伸中壢線工程，元化路地下道封閉改變用路人習慣，車流分流至中北路等替代道路，而健行里位處中北路範圍，地方反映車流量變多，恐造成車禍增加等其他問題，要求增設路口監視器，中壢警分局研議可行性，將在3月底前於兩處路口增加4支監視器。

配合機場捷運工程

桃園市政府交通局因應機場捷運延伸至A23中壢火車站的站體工程，連接前後站的元化路地下道分階段永久封閉，2018年12月15日走入歷史。交通局呼籲用路人改道，可利用普忠路地下道、中原陸橋、中新地下道、龍岡地下道、中豐陸橋及環南路地下道等路段通行中壢前站與後站。

預計3月底前完工

車流分散至其他替代道路，原本車流就不少的中北路段，車潮在上下班時間有明顯增加的趨勢，地方也憂心，車流變多恐造成交通事故增加的可能，市議員彭俊豪也認為，元化路地下道擁有長久歷史，用路人要改行其他道路還要一段時間習慣，中壢市區的交通難免會增加或者較混亂，民眾要求增加路口監視器有其必要，更呼籲用路人也應該小心駕駛。

中壢警方則表示，民眾所提出的疑慮，評估過後有可行性，擬定將在中北路208巷、新興路194巷兩處路口增加1組共4支監視器，預計3月底前可完工。

(中國時報)